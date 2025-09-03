Street Food in piazza: nelle giornate di sabato e domenica apertura anche a pranzo

Il grande riscontro di partecipazione da parte dei titolari degli stands gastronomici alla nuova edizione della rassegna “Street Food” in Piazza del Popolo ha convinto l’Amministrazione comunale settempedana a prolungare il piacere per il cibo di strada con l’apertura, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 settembre, anche a pranzo.

L’evento prenderà il via giovedì 4 settembre con l’apertura degli stands alle ore 19. L’iniziativa, pensata per celebrare le eccellenze proprio dello street food trasformerà la piazza in un’area di festa e divertimento per tutta la comunità, con un’offerta gastronomica diversificata e di alta qualità.

All’aspetto culinario della rassegna verrà affiancato un ricco programma musicale e di iniziative che animeranno le serate: giovedì 4 “Terra Rossa” dedicata alla pizzica, venerdì 5 “On The Radio” live band mentre sabato 6 settembre il palco accoglierà la “Fenek Band” e, a seguire, un dj set con Rio Latino, pronto a far ballare tutti al ritmo della musica degli anni Novanta. Domenica 7 settembre, l’evento si concluderà in grande stile con l’esibizione di “Cristiana & the Bad Boys”, che faranno risuonare la piazza con le note di funky e soul music.

L’ingresso è libero e gratuito tutte le sere a partire dalle ore 19 con la novità delle aperture, sabato e domenica, anche a pranzo.