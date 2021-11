Calcetto: un super Serralta batte il Real Fabriano per 5 a 2

C’era attesa per la risposta che doveva dare il Serralta dopo gli ultimi due ko tra cui il primo in casa. Ebbene i ragazzi di Falsetti non si sono fatti pregare e si sono imposti nell’importante confronto con il Real Fabriano. Trascinato da un Bardho in grande spolvero, tripletta, e da un Bonci in gran vena, doppietta, il Serralta ha giocato al meglio e con un ottimo secondo tempo ha annullato ogni velleità degli ospiti e ha trovato la strada giusta per vincere la partita. Fattore campo di nuovo decisivo e gialloblù determinati e concentrati come nelle serate migliori tanto da meritarsi l’intera posta in palio che permette di agganciare un folto gruppetto a quota 10 punti e di vedere da vicino (due lunghezze sopra) il Victoria Strada, tra l’altro prossimo avversario in quel di Villastrada di Cingoli (sabato 4 dicembre ore 15) in un match che fra le insidie porrà quella del campo all’aperto.

La cronaca

E’ il secondo impegno consecutivo in casa per il Serralta che vuole tornare a far bene e l’occasione è propizia anche per accorciare la classifica e raggiungere, tra le altre, proprio il Real Fabriano che staziona tre punti avanti. Il primo tempo è equilibrato e moto tattico. Le squadre si annullano e nessuno riesce a trovare varchi giusti per colpire. In pratica nulla da segnalare. Di tutt’altro tenore, invece, la ripresa dove si vedono un gioco migliore, occasioni e tutte le reti del match. Ad aprire le danze sono i fabrianesi che passano con una gran botta di Sakuta. Passano due minuti e lo stesso Sakuta fa bis scappando in contropiede e andando a battere Vignati con un preciso diagonale. Sotto di due gol il Serralta reagisce alzando ritmi e pressione. Al 16’ Pellegrini apre per Bardho che inizia lo show personale accorciando le distanze. Due minuti più tardi Bonci batte un corner che la difesa ribatte sui piedi dello stesso Bonci che da posizione defilata con un tiro di punta infila il portiere ospite. Ristabilita la parità i gialloblù non mollano e continuano ad attaccare tanto da trovare il vantaggio al 22’ con Bonci che dopo un batti e ribatti deposita in porta. Il Fabriano è carico di falli e questa situazione viene pagata a caro prezzo quando Bardho trasforma un tiro libero che vale il 4-2. Gli ospiti tentano il tutto per tutto e tolgono il portiere mettendo in porta un giocatore di movimento, ma frutti non se ne vedono a parte un palo colpito dal solito Sakuta. Si entra nel recupero e Bardho arrotonda il punteggio dopo aver recuperato palla centra la porta dalla propria metà campo. Gol bellissimo e 5-2 definitivo.

SERRALTA: Vignati, Bami, Ciriaco, Paciaroni, Dialuce, Bonci, Gashi, Gori, Migliozzi, Moscoloni, Bardho, Nardi. All. Falsetti

Roberto Pellegrino