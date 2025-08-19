Dal 20 al 24 torna la Festa del rione Di Contro: ecco il programma

Da giorni stanno lavorando alacremente. I volontari del comitato di rione di Contro non lesinano energie ai giardini di via D’Alessandro per mettere a punto tutti i dettagli con l’obiettivo di proporre l’ennesimo evento gradito a tutta la cittadinanza, l’annuale Festa del rione di Contro che abbraccerà un arco temporale di ben cinque serate, da mercoledì 20 a domenica prossima, 24 agosto. Ancora una volta i ragazzi del presidente Stefano Stefanelli si sono rimboccati le maniche per far trascorrere in allegria le ultime giornate di un’estate torrida, proponendo il refrigerio che le ombre della sera ed il buon umore possono garantire. Il tutto in attesa dell’ultimo evento di letizia di una delle più popolose frazioni settempedane, Cesolo, la cui festa di fine estate, a stretto giro di posta da quella di Di Contro, quest’anno coincide con l’anniversario dei 700 anni dalla nascita della veneratissima Santa Margherita. Tornando all’evento del rione dai classici colori gialloblù, si parte mercoledì 20 con le note di Omar Lambertini con la sua band di validi musicisti ed affascinanti presenze femminili. Giovedì 21 sarà la volta di un ospite immancabile per la festa di Di Contro, il re del liscio Roberto Carpineti, mentre la serata successiva di venerdì 22 vedrà sul palco la Suonami Band. Sabato protagonista il musicista partenopeo Roberto Polisano, con degna chiusura, domenica 24, con il liscio di Gianni e Roberto. Alla buona musica viene proposto come di consueto il gustoso abbinamento con un ricco menu con antipasto alla Di Contro, penne, tagliatelle, gli immancabili gnocchi del giovedì, maccheroncini, pappardelle, secondi di carne, cozze, chitarrine alla marinara e frittura di pesce in alternativa al menu di carne il venerdì, i dolci della casa ed un menu speciale per i vegani in ogni serata. Durante la cinque giorni di festa del rione Di Contro saranno disponibili la pesca e la ruota della fortuna con in palio ricchi premi. Si attende già il pubblico delle grandi occasioni.

Lu.Mus.