Terremoto: terminata la ricostruzione dello storico Palazzo Crivelli

Un altro importante tassello si aggiunge alla ricostruzione post-sisma nel cuore del centro storico di San Severino: sono stati completati i lavori di recupero di Palazzo Crivelli, edificio risalente al XIV – XV secolo che in passato ha ospitato l’asilo delle Suore Convittrici del Bambin Gesù.

L’immobile, gravemente danneggiato dal terremoto, è stato interessato da un complesso intervento di riparazione del danno sismico con rafforzamento localizzato della struttura. Un lavoro meticoloso che ha permesso di coniugare la necessità di messa in sicurezza con la salvaguardia delle preziose caratteristiche architettoniche originali dell’edificio.

Il progetto di recupero ha potuto contare su un contributo fondamentale da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche per un importo di circa 1 milione di euro. Questo finanziamento ha permesso di restituire alla città un bene di grande valore storico e culturale.

Palazzo Crivelli è parte integrante dell’identità storica del paese e custodisce tanti ricordi. In particolare l’edificio, oltre che per la sua bellezza, si distingue per le sue peculiarità architettoniche tra cui spiccano gli originali stemmi gentilizi ornati da festoni vegetali che campeggiano sulle trabeazioni delle finestre poste alle estremità. Questi elementi, scrupolosamente restaurati, sono un esempio prezioso dell’arte e della storia che il palazzo racchiude.