Settempeda, vacanze finite: lunedì 28 luglio inizia la preparazione

Vacanze finite, si torna in campo! La lunga pausa estiva è agli sgoccioli e le squadre sono ormai pronte ad iniziare la preparazione atletica, momento importante che condurrà alla nuova stagione agonistica. Preparazione che si protrarrà per un mese quando poi scatteranno gli impegni ufficiali: il 30 agosto la Coppa, il 6 settembre il campionato. La Settempeda è pronta a partire e lunedì 28 luglio il gruppo biancorosso si radunerà allo stadio comunale “G. Soverchia” per iniziare la nuova annata calcistica.

Il neo allenatore Gregory Pierantoni, coadiuvato dal vice Paolo Patacchini (altra new entry), guiderà il primo allenamento della squadra (ore 19) che sarà chiamata al classico “tour de force” di questo periodo, ovvero sedute quotidiane in cui verranno alternate tecnica, tattica e parte fisica. Per rompere la routine delle sedute atletiche, sono stati fissati alcuni allenamenti congiunti e, oltre ai quattro già annunciati, ce ne sarà un quinto, quello del 14 agosto a Castelfidardo contro la Vigor (Promozione girone A). Ricordiamo gli altri in calendario: sabato 2 agosto con il Chiesanuova (Eccellenza), sabato 9 agosto con la Maceratese (serie D), sabato 23 agosto con la Belfortese (Prima categoria) e mercoledì 27 agosto contro la Folgore Castelraimondo (Prima categoria).

C’è attesa per vedere all’opera la nuova Settempeda soprattutto fra la tifoseria. La curiosità maggiore sarà quella per i dodici volti nuovi arrivati dal mercato estivo (in pratica una formazione intera), ma anche verso i tanti giovani che si cimenteranno in prima squadra e verso i giocatori riconfermati che dovranno accogliere i nuovi compagni e guidarli in campo.

E’ tutto pronto dunque in casa biancorossa per il via della stagione 2025-2026 così come è ufficiale l’elenco dei giocatori che effettueranno la preparazione precampionato.

Questi i 28 convocati:

PORTIERI: Giulietti Lorenzo, Marchegiani Paride

DIFENSORI: Amici Giacomo, Brandi Alessio, Corna Riccardo, Dutto Matias, Eugeni Leonardo, Monachesi Alessandro, Montanari Edoardo, Zappasodi Giorgio

CENTROCAMPISTI: Bernabei Euro, Carloni Diego, Farroni Edoardo, Francucci Riccardo, Massacci Tommaso, Mercanti Pietro, Pagliari Giorgio, Paciaroni Francesco, Perez Tomas, Quadrini Erwin, Rango Nicolas, Sigismondi Leonardo

ATTACCANTI: Ammora Pietro, Compagnucci Andrea, Guermandi Franco, Meschini Leonardo, Sfrappini Francesco, Tulli Marco

Roberto Pellegrino