Impatto auto-scooter in centro: 14enne in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze

Pericoloso impatto auto-scooter nel tardo pomeriggio di martedì scorso nel centro di San Severino. Protagonisti un anziano imprenditore in pensione al volante della macchina ed un 14enne in sella ad uno scooter che ha riportato la peggio. Intorno alle 18.45 il ragazzo stava tornando a casa in direzione Castelraimondo quando, all’altezza dell’incrocio in prossimità dell’unico sottopassaggio comunale, non è riuscito ad evitare l’auto che si stava immettendo nella via principale sulla quale è franato, per poi venire sbalzato aldilà della stessa. Per fortuna i medici del nosocomio maceratese, presso cui è stato trasportato dai sanitari del 118, lo hanno giudicato guaribile in pochi giorni. Illeso il conducente della quattro ruote. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, mentre un agente della Municipale ha provveduto a disciplinare il traffico.

Lu.Mus.