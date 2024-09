Parma, al Salone internazionale del Camper presente anche la “Rentalis”

Anche per l’edizione 2024 del Salone del Camper che si svolge dal 14 al 22 settembre presso la Fiera di Parma sarà presente l’azienda settempedana “Rentalis” che, insieme alle altre concessionarie provenienti da tutta Italia, prenderà parte all’importante evento nazionale e internazionale ospitato dalla città ducale e dedicato ai camper.

La “Rentalis” di San Severino, concessionaria unica Rimor per le Marche (con sede in via della Pieve 6 all’altezza della rotatoria per l’ospedale lungo la “Septempedana”), è alla seconda partecipazione e, dopo il successo ottenuto nel 2023, vedrà i due titolari Cristina Scoderoni e Fabio Tacchi impegnati a promuovere le nuove proposte ideate dalla Rimor (marchio top nel settore vacanze outdoor) che ha deciso di attuare un rebranding consistente mettendo sul mercato sia nuovi prodotti sia facendo un restyling sui modelli già in commercio.

Le maggiori e più importanti novità riguardano la serie Bliss (mansardati e profilati tutti motorizzati Fiat e con tanti nuovi modelli realizzati fra cui spiccano quelli sotto i sette metri di lunghezza) e quella Horus per i van.

Insomma, un bel lavoro attende i due commercianti settempedani che potranno offrire ad appassionati del settore e al pubblico che visiterà la fiera, tante interessanti novità senza dimenticare che per l’occasione sarà possibile usufruire di interessanti offerte con prezzi promo sia sul nuovo sia sugli accessori, cosa che sarà possibile fruire anche nella sede di San Severino dove le promozioni saranno valide per tutto il mese di settembre.