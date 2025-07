Jacopo Orlandani: “Disponibile a candidarmi alle prossime Regionali”

Da tempo, ormai, molte persone provenienti sia dalla società civile che da realtà politiche e associative, mi sottopongono la necessità che, in primis, San Severino Marche e poi l’intero entroterra siano rappresentati alle prossime Elezioni regionali, chiedendomi dunque la disponibilità a candidarmi. Dopo mesi di riflessioni, consapevole delle difficoltà politiche e personali, mi sento, innanzitutto, di dire grazie a tutti per questa fiducia dimostratami. Pertanto, oggi confermo che offro la mia disponibilità a candidarmi, a sostegno di Francesco Acquaroli e del Centrodestra, nel movimento Civici Marche, di cui faccio parte da tempo e ne sono membro del Direttivo regionale. Qui ho goduto dell’ampia fiducia, sia da parte del presidente Matteo Pompei, e sia da parte del responsabile Enti locali Lorenzo Fiacchini. Con gli stessi stiamo cercando di comporre una squadra maceratese variegata e

competente, composta da donne e uomini di capacità politiche e morali (https://www.civicimarche.it/ ).

Con Civici Marche sono certo di poter continuare a fare una politica libera da schemi partitici e, come spesso affermo, “a chilometri zero”, “una politica basata sul fare”, che parte dalle necessità più semplici fino alle questioni più complesse. D’altronde, questa è la caratteristica che da sempre contraddistingue il mio impegno amministrativo e la mia azione politica, evidente in questi 9 anni di Consiglio comunale e testimoniata dall’enorme sostengo ricevuto dalle persone alle scorse elezioni amministrative, che non smetterò mai di ringraziare abbastanza.

Il mio sarà, dunque, un impegno che rispecchierà tale schema, proiettato, però, su un raggio d’azione molto più ampio e complesso, qual è quello regionale. La sfida è quanto mai ambiziosa e difficile, ma l’amore per la mia Città, per il territorio maceratese e per questa Regione mi spingono a scendere in campo con forza e determinazione, con la schiena dritta e la mente lucida.

Jacopo Orlandani