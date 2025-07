Cerimonia al ponte di Chigiano con tre donne sindaco: San Severino, Osimo e Serra San Quirico

La Città di San Severino ha reso omaggio alle vittime degli eccidi di Chigiano e Valdiola e ha ricordato l’81° anniversario della Liberazione. L’evento, partecipato e sentito, ha testimoniato l’importanza di mantenere viva la memoria di un periodo cruciale per la storia del nostro Paese.

Alla cerimonia hanno preso parte – oltre a Rosa Piermattei – la sindaca di Osimo, Michela Glorio, e la sindaca di Serra San Quirico, Debora Pellacchia.

Erano presenti, inoltre, il presidente provinciale dell’Anpi, Francesco Rocchetti, il presidente della sezione settempedana dell’Anpi “Cap. Salvatore Valerio”, Donella Bellabarba, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, nonché le rappresentanze dell’Anpi delle cittadine coinvolte e quelle del territorio locale, a sottolineare un legame profondo e condiviso.

Nel suo intervento il primo cittadino settempedano Rosa Piermattei ha sottolineato il valore profondo di questa ricorrenza: “Quella che oggi ricordiamo non è solo una data sul calendario, ma il culmine di un percorso di lotta, sacrificio e coraggio che ha restituito al nostro Paese la libertà e la democrazia. La Liberazione è il fondamento della nostra Repubblica, il pilastro su cui si è costruita la nostra Costituzione e la nostra convivenza civile”.

Il pensiero del sindaco si è rivolto a “tutti coloro che, con la loro vita, hanno pagato il prezzo più alto per la nostra libertà. Va ai partigiani, ai resistenti, ai soldati che si opposero all’occupazione e alla dittatura. Va a chi, come le vittime degli eccidi di Chigiano e Valdiola, ha subito la violenza e la ferocia di un regime che negava ogni diritto e ogni dignità umana. Questi luoghi, queste valli, queste montagne, sono state testimoni di eventi tragici, ma anche della forza d’animo di chi non si arrese”.

Il sindaco Piermattei ha ribadito l’importanza della memoria, soprattutto per le nuove generazioni: “Ricordare gli Eccidi di Chigiano e Valdiola significa non solo rendere omaggio a quelle vite spezzate, ma anche ribadire l’importanza di non dimenticare gli orrori della guerra e dell’odio, affinché simili tragedie non si ripetano mai più. La nostra comunità di San Severino, come tante altre in Italia, porta i segni di quel periodo buio, ma ha saputo risorgere, grazie all’impegno e alla tenacia di chi ha creduto in un futuro migliore”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Anpi e alle altre Associazioni “che ogni anno, con la loro preziosa attività, mantengono viva la fiamma della memoria”, e a tutti i presenti per il loro impegno a tramandare questi valori.

La sindaca di Osimo, Michela Glorio, ha ricordato i suoi concittadini che pagarono con il tributo del sangue quella pagina di storia, aggiungendo: “Ripensare a questo scenario sanguinoso, ma intriso di idealità e coraggio, non può che incoraggiarci nel difendere i valori costituzionali di democrazia e libertà”. La sindaca Glorio ha espresso preoccupazione per l’attuale contesto internazionale, sottolineando come “il panorama nazionale e internazionale è motivo di grande preoccupazione per gli attacchi pesanti alle libertà dei singoli cittadini e alla sicurezza delle popolazioni. Oggi è più che mai evidente che la pace e la legalità di cui l’Italia e l’Europa hanno goduto per 80 anni sono valori a cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare. Questa manifestazione a Chigiano, pur piccola, è la significativa dimostrazione della nostra vigile consapevolezza”.

La cerimonia è stata accompagnata dalle note della Banda Città di San Severino, diretta dal maestro Vanni Belfiore. Hanno prestato servizio anche i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri di San Severino, presenti con una rappresentanza guidata dal presidente cavalier Decio Bianchi, e quelli del Comitato locale della Croce rossa italiana. Presenti anche i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e quelli della Polizia locale.