40esimo anniversario “The Black Scorpions”: c’è il raduno “Scorpiontreffen” numero 35

Siamo giunti all’atteso appuntamento di ogni mese di luglio, cioè il moto raduno dei The Black Scorpions. Nel prossimo fine settimana (11-12 luglio) infatti si svolgerà il 35° “Scorpiontreffen”. Sede dell’evento dedicato agli amanti delle due ruote sarà ancora una volta il campo sportivo di Serralta che avrà il piacere di ospitare i numerosi centauri che arriveranno da tutta Italia e dall’estero per partecipare allo storico raduno organizzato dal gruppo settempedano di biker.

Questa edizione assume una rilevanza particolare, dato che coinciderà con il 40° anniversario della fondazione dei The Black Scorpions (1985-2025) e quindi la festa sarà doppia per celebrare anche questo significativo traguardo raggiunto da Luciano Roccetti, presidente del gruppo, e da tutti i suoi collaboratori (21 i membri accomunati da un’amicizia di vecchia data e dalla grande passione per la moto). Organizzatori del raduno che, in collaborazione con il Comitato di Serralta, si sono adoperati ancor di più per far sì che tutto funzioni alla perfezione e che l’evento abbia ancora più risonanza. La due giorni dedicata alle moto avrà come di consueto per ogni serata un appuntamento con la musica live. Tre le esibizioni in programma, tutte di gruppi marchigiani.

Venerdì 11 saliranno sul palco i “Scala Mercalli”, concerto da non perdere con una band che vanta una trentennale esperienza ed è molto conosciuta nel panorama italiano della musica metal. A seguire dj set.

La sera dopo (sabato 12), invece, suoneranno prima il gruppo dei “Diezel”, con tributo ai Rammstein (gruppo metal tedesco di Berlino) con annesso spettacolo pirotecnico e di luci e subito dopo i “50celt”, band di musica celtica.

Il sabato pomeriggio giro in moto per le vie di San Severino con aperitivo finale.

Non mancherà come al solito il buon cibo. Saranno in funzione stands gastronomici per la cena (sarà assicurata anche dell’ottima birra) con l’immancabile menù di pesce (frittura e molto altro) che rappresenta uno dei “must” della festa, assolutamente da non perdere.

