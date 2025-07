Inaugurata a Serripola la Big Bench #422: un’idea in più per promuovere il nostro territorio

Domenica scorsa la comunità settempedana ha partecipato all’inaugurazione ufficiale della Big Bench #422, la prima “panchina gigante” della provincia di Macerata, realizzata su iniziativa dei concittadini Aldo Rondelli ed Ettore Maltoni con la maestria di artigiani locali e il supporto di privati e attività commerciali.

Posizionata in località Serripola (precisamente in via Adamello), la BB#422 bianca e gialla sovrasta la vallata del fiume Potenza regalando una vista unica, uno skyline che va dal Monte Conero alle cime dei Monti Sibillini, passando per le sinuose colline dell’alto maceratese.

La BB#422 fa parte del circuito della fondazione “Big Bench Community Project” (BBCP): un progetto nato dall’architetto Chris Bangle, designer americano, che nel 2010 installò la prima panchina gigante con l’intento di «ripensare la prospettiva sul paesaggio e su se stessi» ideando un’istallazione che fa tornare un po’ bambini coloro che si siedono e guardano un panorama, spesso usuale e scontato, ma con diversa prospettiva e stato d’animo. Lo scopo della fondazione è quello di sostenere il turismo locale e le comunità, collegate tramite una piattaforma che promuove le ormai 423 BB installate in tutta Europa e meta di tanti turisti ed appassionati.

Gli ideatori dell’iniziativa, Aldo Rondelli ed Ettore Maltoni, hanno accolto gli intervenuti all’inaugurazione illustrando le motivazioni del loro progetto: condividere la bellezza del nostro territorio e creare uno strumento che consenta la valorizzazione e l’accesso a canali di promozione per le attrattive ambientali, culturali e produttive del territorio settempedano.

Presenti al brindisi inaugurale anche il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, gli assessori Sara Clorinda Bianchi, Vanna Bianconi e Jacopo Orlandani, e il consigliere Alberto Capradossi.

La Big Bench è stata benedetta da padre Luciano Genga, parroco di San Lorenzo in Doliolo e guardiano del santuario di San Pacifico, unendo il significato spirituale alla bellezza paesaggistica.

La realizzazione della BB#422 è il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto numerose imprese locali, testimoniando la sinergia del territorio: Piancatelli & C, Gesticar, Milloshi Lazer, Rastelletti Fabio, Color Parati, Petrocchi Lamiere, Angeloni Edilizia, Revo Costruzioni, Metroquadro Srl di Pietrella e A.M. Falegnameria.

Grazie alla preziosa collaborazione di F.M. Bike di Francesco Mosciatti è stato possibile mettersi alla prova sperimentando la mobilità e-bike, e godersi il rinfresco preparato dal Panificio Settempeda di Scagnoli.

La Big Bench #422 di San Severino non è solo un’attrazione turistica, ma un invito a vivere un’esperienza unica, riconnettendosi con la natura e godendo di prospettive inusuali, riportando un po’ di spensieratezza e meraviglia in chiunque la visiti.