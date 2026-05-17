“L’arte che cura”, successo per l’asta benefica a sostegno della Casa di riposo

Buona partecipazione e oltre 2 mila euro raccolti con l’iniziativa “L’arte che cura”, una mostra-asta benefica promossa dalla Pro loco a sostegno della Casa di riposo.

L’idea è venuta all’infaticabile presidente della Pro loco, Paola Miliani, che ha recuperato numerose opere donate negli anni all’Associazione – da parte di artisti locali e non solo – che erano custodite da tempo nei magazzini della stessa Pro loco. La sua intuizione è stata quella di organizzare una mostra delle opere nella Chiesa della Misericordia e poi di metterle all’asta per beneficenza a favore della “Lazzarelli” che ora utilizzerà il ricavato per un impianto di climatizzazione in alcune aree della sua struttura.

Circa cinquanta erano le opere esposte, tra le quali spiccava un dipinto di Craia, artista maceratese recentemente scomparso che partecipò due volte alla Biennale di Venezia. Presenti anche lavori di Vincenzo Tomassini, Ezio Raimondi, Severino Severini, Ivano Pelosi, Suor Celina Santoni, Maria Ersilia Valentini, Mauro Miconi, Umberto Natalini e di altri autori settempedani o del territorio.

Le opere sono state esaminate da una commissione di esperti che ne ha stimato il valore, fissando una base d’asta pari alla metà della valutazione effettuata.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato il sindaco Rosa Piermattei, che ha poi partecipato all’asta acquistando anche due quadri.

Presenti inoltre i consiglieri della Casa di riposo Gianni Gianfelici e Americo Eugeni. Quest’ultimo, intervenendo a nome della presidente Teresa Traversa, assente per motivi familiari, ha ringraziato la Pro loco e tutti i presenti sottolineando come l’iniziativa abbia confermato il forte legame della “Lazzarelli” con il tessuto sociale cittadino.

Conclusi i saluti istituzionali, l’asta è stata condotta da un banditore d’eccezione: Marco Moscatelli.

Le opere sono state presentate dalla professoressa Shura Oyance Yuzzelli, docente d’arte all’Istituto Bambin Gesù e componente del consiglio di amministrazione della “Lazzarelli”, che ne ha illustrato caratteristiche e valore artistico.

Nonostante un numero di partecipanti non particolarmente elevato, diverse opere sono state aggiudicate anche dopo rilanci che hanno superato ampiamente la base d’asta iniziale. Il ricavato finale ha superato i duemila euro.

La serata si è conclusa con un aperitivo conviviale che ha salutato il buon esito dell’iniziativa benefica.