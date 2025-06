Tempo di vacanza per gli alunni e per i… Carabinieri in congedo: il plauso della Scuola

Tempo di vacanza per gli alunni ma… non solo. Con il suono dell’ultima campanella di sabato scorso, all’Ic Padre Tacchi Venturi è scattato lo “sciogliete le righe”, eccezion fatta ovviamente per gli studenti di terza media impegnati nell’esame di fine ciclo. Il momento più amato dai ragazzi, l’estate, scorre come periodo di… recupero delle energie in parallelo con quello di chi potrebbe restare tranquillamente a riposo tutto l’anno, ma si prodiga quotidianamente per salvaguardare gli studenti da eventuali rischi legati al traffico, sempre sostenuto in coincidenza con l’entrata e l’uscita da scuola nei momenti di operatività della docenza.

I carabinieri in congedo di San Severino che hanno garantito la loro opera gratuita ribadendo la vigilanza sia in qualità di accompagnatori sui pulmini che nella gestione del traffico negli spazi antistanti le strutture scolastiche, per la maggior sicurezza dei tanti alunni del Comprensivo diretto da Catia Scattolini, sono meritevoli del plauso di insegnanti e genitori, soprattutto questi ultimi spesso alle prese con orari pressanti per i propri impegni lavorativi. Nella speranza che la sinergia tra le forze dell’ordine a riposo dell’Associazione nazionale carabinieri e gli operatori scolastici continui anche l’anno scolastico venturo, ricordiamo i protagonisti della vigilanza di quello appena concluso: il luogotenente Silvano Rapari, il maresciallo maggiore Decio Bianchi, Romualdo Agrifoglio, Fabrizio Eugeni, Mauro Tomassetti, Adorino Mosconi e Claudio Palanca.

Lu.Mus.