Vigili del fuoco spengono un incendio di sterpaglie e rotoballe a Serralta

Una squadra dei vigili del fuoco di Tolentino è intervenuta stamattina – poco dopo le 11 – per spegnere un incendio in località Serralta. Le fiamme hanno interessato sia sterpaglie, sia balle di fieno e arbusti. L’area bruciata è di circa un ettaro e mezzo, con 15 rotoballe di fieno.

E’ il secondo incendio in pochi giorni che si verifica a San Severino. I vigili del fuoco, infatti, erano intervenuti anche la sera del patrono (domenica 8 giugno), poco prima che partisse il corteo storico dallo stadio comunale, per spegnere un altro incendio nei pressi dell’Uvaiolo. A incendiarsi, in quel caso, era stata un ‘autovettura e il fuoco si era poi propagato velocemente bruciando 18 rotoballe di fieno situate nelle immediate vicinanze del veicolo. Sul posto sono intervenute due autobotti del distaccamento di Tolentino. I vigili hanno lavorato fino alle 3 di notte per la messa in sicurezza del mezzo e lo smassamento delle rotoballe.