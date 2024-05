La Sios Novavetro si congeda dal campionato di serie B

Si è chiusa la stagione della Sios Novavetro con la vittoria casalinga per 3-1 contro la Sab Group Rubicone. Una vittoria amara che non serve alla formazione di coach Pasquali per raggiungere il traguardo della salvezza a lungo inseguito.

La Sios Novavetro, infatti, retrocede dalla serie B al termine di una stagione travagliata, carica di vicissitudini, durante la quale però i ragazzi ce l’hanno messa tutta per riuscire a conseguire l’obiettivo sperato.

“Una stagione – dicono i protagonisti – che ci lascia un po’ di amaro in bocca, ma che ci insegnerà a ripartire più grintosi di prima”.

Questa la classifica finale del campionato: The Begin Volley Ancona 63 punti, Resalmone Ancona 58, Sabini Ancona 54, Asd 4 Torri 47, Paoloni Macerata 40, Loreto 37, Rubicono 33, Volley Potentino 31, San Marino 26, Forlì 22, Sios Novavetro 20, Ravenna 20, Lube 17.