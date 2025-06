In pensione Pierluigi Lupo, per vent’anni comandante dei Carabinieri di San Severino

Da oggi, lunedì 2 giugno, è in pensione Pierluigi Lupo, per vent’anni comandante della Stazione dei Carabinieri di San Severino.

Ieri, 1° giugno, ha compiuto 60 anni (auguri!!) ed è stato quello il suo ultimo giorno di servizio. I colleghi di Pescara, città in cui ha chiuso la carriera nell’Arma, lo hanno salutato con tutti gli onori e con il suono delle sirene delle loro “gazzelle”.

L’allora maresciallo Pierluigi Lupo è stato a capo della Stazione settempedana dei Carabinieri dal 13 luglio del 1996 al dicembre 2016: un lungo periodo in cui si è fatto apprezzare per serietà e dedizione al lavoro, nonché per numerose e importanti operazioni di tutela e sicurezza sul territorio.

Ha lasciato un bel ricordo nella nostra comunità, che ora lo saluta con riconoscenza augurandogli una buona (meritata) pensione!