“Pellegrinaggio della Condivisione” con nonnine e nonnini della Casa di riposo

Grande emozione e commozione per il “Pellegrinaggio della Condivisione” promosso dalla Casa di riposo “Lazzarelli”.

Il cammino si è snodato dal piazzale antistante la struttura in viale Eustachio fino alla chiesa di San Giuseppe, in piazza, dove è stata officiata una messa per nonnine e nonnini della struttura e per i loro familiari.

In chiesa anche il sindaco Rosa Piermattei, che ha raggiunto gli anziani per un saluto con il quale ha voluto testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione a questa importante realtà del territorio.

Al fianco degli accompagnatori e del personale della Casa di riposo, hanno prestato un prezioso servizio i volontari del Masci, cioè il gruppo Scout degli adulti, il Comitato della Croce rossa e l’Associazione nazionale dei Carabinieri in congedo che insieme agli agenti della Polizia locale hanno garantito la sicurezza e il supporto logistico lungo tutto il percorso.

Con i nonnini e le nonnine della “Lazzarelli” hanno partecipato con gioia alla giornata anche la presidente Teresa Traversa e i membri del consiglio di amministrazione.

L’iniziativa, un piccolo ma significativo pellegrinaggio, ha rappresentato un’occasione preziosa per i residenti della Casa di riposo di vivere un momento di condivisione e spiritualità all’esterno della struttura, arricchendo la loro quotidianità e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.