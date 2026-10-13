Interrogazione di “San Severino Futura”: “A che punto è il progetto per la Lazzarelli?”

Il futuro della nuova Casa di riposo “Lazzarelli” finisce al centro del dibattito politico cittadino. Il gruppo consiliare San Severino Futura ha presentato un’interrogazione con risposta orale (ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento del Consiglio comunale) per fare luce sullo stato dell’arte del progetto destinato a ospitare l’Asp Lazzarelli (Casa di riposo e Residenza protetta).

Nel documento, firmato dai consiglieri Francesco Borioni e Alessandra Aronne, viene sottolineato come l’aumento esponenziale della popolazione anziana, un trend che accomuna San Severino al resto del Paese, renda ormai improrogabile la realizzazione di una struttura moderna, accogliente e pienamente a norma, a fronte della palese inadeguatezza dell’immobile attualmente in uso.

L’interrogazione ripercorre le tappe dell’iter amministrativo avviato negli ultimi anni. Dopo l’acquisto del terreno nel 2022 e l’ottenimento di uno stanziamento ad hoc dall’Ufficio Ricostruzione post terremoto nel 2023, la strada sembrava tracciata con la pubblicazione del bando di progettazione nel 2024. L’anno successivo, nel 2025, era poi arrivata l’assegnazione dell’incarico con una previsione di consegna del progetto entro quattro mesi.

Il nocciolo della questione sollevata dall’opposizione riguarda tuttavia i riscontri recenti: da una determinazione dirigenziale dello scorso agosto 2026 emergerebbe infatti che il progetto si trova ancora bloccato nella fase di verifica della fattibilità. Alla luce di ciò, San Severino Futura chiede formalmente all’Amministrazione comunale di riferire in aula sullo stato in cui versa l’opera, per comprendere quali siano i motivi di questo stallo e quali siano le reali tempistiche previste per dare finalmente vita alla nuova struttura assistenziale.