Prima prova di evacuazione stagionale al Comprensivo “Tacchi Venturi”

Senza preavvisi, per simulare un reale stato di emergenza, ma puntuale nel “timetable” annuale dei responsabili della sicurezza, martedì mattino il comprensivo Padre Tacchi Venturi, quest’anno in reggenza alla prof.ssa Catia Scattolini, ha vissuto la rituale prova di evacuazione. Simulando la dovuta reazione ad una eventuale scossa tellurica, alle 10.50 insegnanti ed alunni di Primaria e Secondaria del plesso centrale, al suono intermittente della campanella, si sono dapprima protetti (i ragazzi) sotto i banchi nelle rispettive aule e (gli insegnanti) nelle zone più sicure, in corrispondenza delle strutture portanti dell’edificio, dopodiché hanno iniziato con ordine il deflusso all’indirizzo delle collaudate zone di raccordo site nella parte retrostante la scuola, dove manovrano gli scuolabus. I docenti hanno quindi fatto l’appello, annotando i presenti e gli alunni che, fuori aula al momento dell’allarme, sono stati aggregati ad altre classi al momento dell’uscita dal Venturi. I relativi fogli delle presenze, dei momentaneamente “dispersi” e dei temporanei “aggregati”, sono stati successivamente raccolti dai collaboratori scolastici e consegnati al responsabile della sicurezza del plesso, l’ing. Matteo Calafiore, per la valutazione complessiva dell’operazione che può ritenersi comunque ben riuscita. Poco dopo le 11 tutti di nuovo in classe, con i ragazzi felici per aver vissuto qualche minuto in meno di lezione e qualche momento in più per scambiarsi un cordiale quanto imprevisto, e perciò più gradito, saluto. Per i collaboratori qualche minuto di pulizia supplementare lungo i corridoi dovuto al terreno pesante del retro scuola, sempre preferibile ad una situazione di reale emergenza sismica…

Lu.Mus.