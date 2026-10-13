“Guardami negli occhi”: Monica Calcagni al Feronia nel suo viaggio a fianco delle donne

San Severino si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza sociale e culturale. Giovedì 15 ottobre, alle ore 21, il Feronia apre le sue porte per

l’incontro dal titolo “Guardami negli occhi”. L’appuntamento vedrà come protagonista la dottoressa Monica Calcagni: ginecologa, sessuologa e nota al pubblico come la “Gin-Influencer” più seguita d’Italia.

La serata s’inserisce all’interno della sesta edizione di “Scuola Libera dalla Violenza”, un progetto che nasce dall’Ats 15, con il patrocinio del Comune di San Severino, in collaborazione con l’associazione di volontariato Help Sos salute e famiglia Odv.

Il cuore dell’incontro sarà la presentazione del volume “Il mio viaggio a fianco delle donne”, scritto dalla dottoressa Calcagni. Il testo nasce dalla lunga esperienza clinica e umana della professionista. Esso vuole essere un manifesto di ascolto, supporto ed emancipazione per il mondo femminile.

La presentazione farà da trampolino di lancio a un dibattito dinamico e aperto con la cittadinanza. La ginecologa, che ha rivoluzionato la divulgazione scientifica in Italia, portando temi importanti sui social network, con un linguaggio semplice, diretto e privo di tabù, ha affrontat questioni cruciali: dalla salute riproduttiva e sessuale all’educazione all’affettività nelle scuole, fino agli strumenti concreti per riconoscere e prevenire i segnali della violenza psicologica e fisica.

La scelta del Feronia sottolinea la volontà delle istituzioni locali di trasformare i luoghi della cultura in spazi di riflessione sociale. Il progetto “Guardami negli occhi” mira a scuotere le coscienze, promuovendo una cultura del rispetto e dell’uguaglianza fin dalle giovani generazioni, offrendo al contempo un punto di riferimento e ascolto per chiunque si trovi in situazioni di vulnerabilità.

L’evento è a ingresso gratuito, ma data la notorietà dell’ospite, la prenotazione è consigliata al sito: www.eventbrite.it.

Maria Cicconi