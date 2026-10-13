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La sala consiliare
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Mercoledì 14 ottobre c’è il Consiglio comunale: si parla anche di scuole e Casa di riposo

in Cronaca 13 Ottobre 2026 67 Visite

Mercoledì 14 ottobre si riunisce il Consiglio comunale. Il presidente Sandro Granata ha convocato la seduta per le ore 19.

Tredici i punti all’ordine del giorno.

Subito dopo le comunicazioni del sindaco, Rosa Piermattei, si passerà alla trattazione di alcune interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza “Insieme per San Severino” e “San Severino Futura” sullo stato di avanzamento del progetto di adeguamento sismico della scuola primaria “Alessandro Luzio”, sulla situazione emergenziale legata allo sgombero delle strutture che ospitavano i plessi “Gentili” e “Luzio” e sulla nuova organizzazione degli spazi scolastici dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” a seguito del trasferimento delle sezioni dell’infanzia presso il plesso di via D’Alessandro e sulla nuova Casa di riposo “Lazzarelli”. In questo caso saranno due distinte le interrogazioni volte a fare il punto sul progetto di delocalizzazione e di costruzione della struttura.

Subito dopo si passerà alla ratifica della delibera di Giunta relativa alla variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2026-2028 e alla discussione di una nuova variazione al Bilancio di previsione 2026/2028.

Seguirà l’approvazione del Documento Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2027-2029 e quella del bilancio consolidato dell’esercizio 2025.

Completano l’ordine del giorno pratiche di natura patrimoniale e di tutela del territorio: la regolarizzazione patrimoniale di porzioni stradali in vicolo Scuole Vecchie e la cessione gratuita di particelle catastali con accorpamento al demanio stradale per le strade comunali di Gagliannuovo e Serralta – Monteverde – San Lorenzo.

In Consiglio anche l’aggiornamento del catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco con l’inserimento delle schede per gli eventi degli anni 2023, 2024 e le proposte per il 2025.

In chiusura il Consiglio sarà chiamato a discutere la mozione presentata dal gruppo “Insieme per San Severino” per facilitare l’accesso alla Casa di Comunità presso l’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio”

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