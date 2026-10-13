Mercoledì 14 ottobre c’è il Consiglio comunale: si parla anche di scuole e Casa di riposo

Mercoledì 14 ottobre si riunisce il Consiglio comunale. Il presidente Sandro Granata ha convocato la seduta per le ore 19.

Tredici i punti all’ordine del giorno.

Subito dopo le comunicazioni del sindaco, Rosa Piermattei, si passerà alla trattazione di alcune interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza “Insieme per San Severino” e “San Severino Futura” sullo stato di avanzamento del progetto di adeguamento sismico della scuola primaria “Alessandro Luzio”, sulla situazione emergenziale legata allo sgombero delle strutture che ospitavano i plessi “Gentili” e “Luzio” e sulla nuova organizzazione degli spazi scolastici dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” a seguito del trasferimento delle sezioni dell’infanzia presso il plesso di via D’Alessandro e sulla nuova Casa di riposo “Lazzarelli”. In questo caso saranno due distinte le interrogazioni volte a fare il punto sul progetto di delocalizzazione e di costruzione della struttura.

Subito dopo si passerà alla ratifica della delibera di Giunta relativa alla variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2026-2028 e alla discussione di una nuova variazione al Bilancio di previsione 2026/2028.

Seguirà l’approvazione del Documento Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2027-2029 e quella del bilancio consolidato dell’esercizio 2025.

Completano l’ordine del giorno pratiche di natura patrimoniale e di tutela del territorio: la regolarizzazione patrimoniale di porzioni stradali in vicolo Scuole Vecchie e la cessione gratuita di particelle catastali con accorpamento al demanio stradale per le strade comunali di Gagliannuovo e Serralta – Monteverde – San Lorenzo.

In Consiglio anche l’aggiornamento del catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco con l’inserimento delle schede per gli eventi degli anni 2023, 2024 e le proposte per il 2025.

In chiusura il Consiglio sarà chiamato a discutere la mozione presentata dal gruppo “Insieme per San Severino” per facilitare l’accesso alla Casa di Comunità presso l’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio”