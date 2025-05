2^ Categoria: Matteo Mulinari è il nuovo allenatore dell’Esanatoglia

L’Esanatoglia ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la stagione 2025-2026: sarà Matteo Mulinari a guidare la squadra. Dopo una carriera da calciatore di rilievo, durante la quale ha indossato le maglie di club come Tolentino, Maceratese e Settempeda, l’ex capitano biancorosso Mulinari intraprende ora il suo primo incarico in panchina.

La società ha espresso soddisfazione per la scelta, augurando al nuovo tecnico un percorso ricco di soddisfazioni e successi.

Con questo annuncio, l’Esanatoglia punta a dare continuità alla propria progettualità, affidandosi a un profilo giovane ma con esperienza calcistica consolidata, pronto a mettersi in gioco in una nuova veste.