Festa di Santa Cecilia alla Casa di riposo sulle note del Corpo filarmonico “Adriani”

Grande emozione alla Casa di riposo “Lazzarelli” in occasione del tradizionale “Concerto per Santa Cecilia” del Corpo filarmonico “Francesco Adriani”.

L’iniziativa, un appuntamento fisso per la banda, ha unito la celebrazione della Patrona della musica, la cui ricorrenza cade il 22 novembre, a un profondo gesto di solidarietà e vicinanza verso gli ospiti della struttura.

La giornata è iniziata con la partecipazione della banda alla messa domenicale, durante la quale il complesso filarmonico, diretto dal maestro Vanni Belfiore, ha eseguito musiche religiose, offrendo un accompagnamento spirituale alla celebrazione.

Successivamente, il Corpo Filarmonico ha deliziato le anziane e gli anziani ospiti con l’esecuzione di un repertorio vivace e coinvolgente, con marcette e inni che hanno animato la mattinata, strappando sorrisi e stimolando i ricordi degli ospiti. Il Corpo filarmonico, istituzione culturale che rinnova con passione la tradizione bandistica locale, ha così ancora una volta voluto sottolineare e celebrare il profondo legame che lo unisce alla comunità settempedana.

A portare il saluto e l’affetto di tutta l’Amministrazione comunale è stato il sindaco Rosa Piermattei, che ha ringraziato il Corpo filarmonico per la sensibilità dimostrata e ha simbolicamente abbracciato tutti i “nonnini” presenti, augurando loro serenità e prospere festività.