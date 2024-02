Serralta, terzo pareggio di fila: 1-1 sul campo del Falerone

Salgono a tre i pareggi di fila del Serralta che continua a fare piccoli passi in classifica (31 punti e quarto posto) sempre utili tuttavia per restare in piena zona play off per mantenere la quale dovrà continuare a lottare da qui fino al termine del torneo. Finisce 1-1 la trasferta sul campo di Falerone dove si è vista una partita combattuta e divertente che le due squadre si sono equamente divisa nel senso che c’è stato un tempo per parte. Prima frazione ad appannaggio di un buon Serralta che ha fatto meglio costruendo diverse occasioni, compreso il gol di Moretti utile a ristabilire la parità dopo il vantaggio iniziale dei fermani. Dopo la parità dell’intervallo, che ha lasciato un po’ di rammarico negli ospiti, nella ripresa è emersa la Polisportiva Falerio che ha preso campo riuscendo a rendersi pericolosa più volte, ma ha trovato sulla propria strada uno Spadoni in serata di grazia (come spesso lo si è visto nelle recenti gare) che ha evitato il ko con interventi risolutivi mantenendo un pari che alla fine può essere ben accetto dai gialloblù che, come detto, muovono la classifica e fissano come obiettivo immediato quello del prossimo turno che proporrà il big match contro il Monte San Martino (venerdì 23 ore 21 al Leonori), terza forza del girone (38 punti).

La cronaca

Il Serralta viaggia alla volta di Falerone per sfidare i locali che sul campo amico sono una formazione da temere. Il match è da subito interessante con squadre che si affrontano a viso aperto. L’approccio dei settempedani è ottimo e già al 5’ c’è la prima opportunità in seguito ad una mischia nata sugli sviluppi di un corner. Al 12’ però chi passa in vantaggio, inaspettatamente, è il Falerio con Tiburzi abile ad inserirsi centralmente su pallone proveniente da calcio piazzato e spingere di testa in porta. Il Serralta è bravo a non mollare ed a non perdersi d’animo. I gialloblù spingono in avanti creando affanni alla difesa di casa. Al 27’Valenti ha un pallone invitante ma non trova lo specchio. Al 29’ è Cappellacci a deviare da dentro l’area trovando l’opposizione del portiere che ribatte con il corpo. Al 35’ ci riprova Valenti dal limite con un tiro potente che sfila sul fondo. Infine tocca a Moretti ergersi a protagonista. Minuto 42. Palla ribattuta in area nella zona dell’esterno gialloblù che da posizione defilata trova una precisa conclusione in diagonale che si insacca nell’angolo alto. Dopo aver colto un meritato pareggio, il Serralta trova ancor più entusiasmo e allo scadere sfiora il sorpasso. Ancora Valenti molto bravo a liberarsi per poi scagliare un diagonale rasoterra che esce di pochissimo. La ripresa comincia con i padroni di casa più convinti ed autoritari che prendono campo stazionando nell’area settempedana. In questa fase il Falerio crea alcune chance, tutte annullate da un ottimo Spadoni. Il numero uno settempedano viene impegnato al minuto 8 da Nori che trova una traiettoria maliziosa sulla quale Spadoni è reattivo nel deviare in tuffo. Subito dopo punizione dal limite che Spadoni para con buon intervento. Il tris il portiere lo trova al 30’ quando deve alzare sopra la traversa un altro calcio piazzato insidiosissimo. E’ l’ultimo episodio in una sfida che non presenta più nulla di interessante e le due squadre si dividono la posta in palio.

FALERIO-SERRALTA 1-1

MARCATORI: pt 12’ Tiburzi, 42’ Moretti

Formazioni

FALERIO: Cardena, Vergari, Nardi, Panico, Pacifici, Tiburzi, Touiti, Stortoni, Nori, Morbidelli, Mccarthy. A disp. Trape, Antinori, Cammara, Ceesay, De Carolis, Malabelli, Marzialetti. All. Ramadori

SERRALTA: Spadoni, Sparvoli (25’ st Paciaroni), Crescenzi, Lambertucci, Angeloni, Cruciani, Rapaccioni, Lacchè (20’ st Sfrappini), Cappellacci (1’ st Scarpacci), Valenti, Moretti. A disp. Palazzetti, Cambriani, Raponi, Fabrizi, Magnapane, Vissani, Maarelli. All.Masciani