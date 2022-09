Anche a San Severino il centrodestra si aggiudica la maggioranza, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, nelle elezioni politiche 2022. Secondo i dati dell’Ufficio elettorale del Comune al Senato (dove per la prima volta votavano anche i diciottenni essendosi abbassata la soglia per esercitare il diritto all’elettorato attivo dopo la modifica apportata all’articolo 58 comma 1 della Costituzione che ha soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età), in totale Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Lega per Salvini premier, Forza Italia e Noi Moderati Noi con l’Italia hanno incassato 3.185 preferenze nel proporzionale. Alla Camera invece il centrodestra ha totalizzato 3.204 preferenze, sempre nel proporzionale.

Al Senato Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni è il primo partito con il 34,44% delle preferenze, pari a 2.092 voti.

Poi c’è il Partito Democratico con il 14,90% delle preferenze, pari a 905 voti. A seguire, nelle preferenze dei settempedani, il Movimento 5 Stelle con il 13,42%, pari a 815 voti. Quindi la Lega con il 9,19%, Forza Italia con il 7,92% e Calenda con Azione Italia Viva al 6,57%.

Alla Camera Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia raggiungono il 34,02%. Seguono il Partito Democratico con il 15,01%, il Movimento 5 Stelle con il 13,24%, la Lega con il 9,37%, Forza Italia con l’8,28%, e Calenda di Azione Italia Viva con il 6,66%.

A queste elezioni si presentavano per la prima volta al voto anche 20 neo elettori diciottenni (13 ragazzi e 7 ragazze).