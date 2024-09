Archiviata con successo la seconda edizione del Festival del turismo lento

Il 30 e 31 agosto si è tenuta la seconda edizione dell’ULK Festival, noto come “ULtimo Kilometro, Alta Marca Trekking Fest”, un evento che celebra il turismo lento e la bellezza del nostro territorio. L’iniziativa, promossa dall’associazione Pranzo al sacco, ha riscosso grande successo, attirando un vasto pubblico di appassionati e professionisti che si sono radunati nei suggestivi prati di Pian dell’Elmo.

Il festival è iniziato con una camminata in compagnia di blogger e appassionati lungo la terza tappa del Cammino dei Forti. Questo percorso attraversa l’intera riserva regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito fino a raggiungere il Castello di Elcito, per poi dirigersi verso Pian dell’Elmo, sede dell’evento presso l’Elmo Camp.

La prima serata ha visto la partecipazione di Nadia Stacchiotti di Racconti di Marche e Luca Tombesi di IgersMarche e Riparti dai Sibillini, che hanno parlato di strategie innovative per la promozione del territorio. La serata è proseguita con una cena conviviale offerta dall’associazione Pranzo al sacco, ideatrice del festival, e si è conclusa con un emozionante star trekking guidato dall’esperta Aigae Alessandra Vitanzi.

Il giorno seguente, le autorità locali hanno aperto la giornata con un discorso di benvenuto: il presidente dell’Unione montana e sindaco di Matelica Denis Cingolani, il sindaco di San Severino Rosa Piermattei, il sindaco di Gagliole Sandro Botticelli e l’assessore Maurizio Serafini del Comune di Fabriano.

Durante il loro intervento, hanno discusso l’importanza di creare una rete di collaborazioni per valorizzare ulteriormente il territorio.

La mattinata è proseguita con interventi di vari protagonisti dei cammini regionali: Francesco Senatore per il Cammino delle Terre Mutate, Ruben Marucci per l’Alta Via delle Marche e l’Anello della Val di Fiastra e Jacopo Angelini per il Cammino delle Abbazie. È stato dedicato spazio anche al mondo dei rifugi, con la partecipazione di Franco Borgani del rifugio Valle Scurosa di Sefro e Corrado Verdolini del rifugio Mambrica nella Valle dei Grilli.

Nel corso della giornata, le associazioni locali Luci e Pietre e La Torre Smeducci di San Severino hanno intrattenuto bambini e famiglie con laboratori di pittura e giochi di scacchi, Occhio Nascosto dei Sibillini ha proposto dei giochi immersivi nella natura per bambini, Claudia Antonelli e Paolo Roganti hanno condotto attività coinvolgenti come il drum circle e laboratori di musica nella natura. Ospite per tutta la giornata Deborah Iannacci di

TrippaAdvisor che ha condiviso la sua esperienza sull’importanza di mantenere vive le tradizioni locali e il dialetto.

Il pomeriggio ha offerto una varietà di spettacoli all’aperto, tra cui teatro dialettale con il gruppo teatrale L’Alternativa di San Severino e un laboratorio di sopravvivenza condotto da Cecilia Guerri, esperta di bushcraft. Due escursioni hanno arricchito ulteriormente il programma: una passeggiata sul Monte Moscosi organizzata dall’Occhio Nascosto dei Sibillini e dall’associazione Jake Jam di San Severino, che ha esplorato anche

il tema della montagna terapia con lo psicologo Matteo Salvucci. L’altra escursione invece è stata una suggestiva passeggiata al tramonto con osservazione delle stelle, proposta da Marche Active Tourism.

La giornata si è conclusa con un laboratorio di bagno di bosco e mindfulness guidato da Claudia Antonelli e Paolo Roganti, seguito dall’energico concerto della Prode Società Merende, gruppo locale di San Severino che ha fatto ballare il pubblico con la propria musica vivace.

L’associazione Pranzo al Sacco e l’Elmo Camp desiderano ringraziare tutte le associazioni coinvolte, i volontari e gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento straordinario: Fattoria Fucili, C&E Italian Distillery, Casa della Tenda di San Severino Marche, Rifugio San Vicino, Campagna Magna e Artisan.

Il festival ULtimo Kilometro si conferma come un evento di riferimento per tutti gli amanti del trekking, della natura e della cultura del nostro territorio.