Summer Campus, otto settimane di pura energia: chiusa un’edizione da record

Otto settimane di fila, una punta massima di 240 bambini e bambine iscritti (di età compresa fra 5 ai 13 anni), una trentina di giovani istruttori ed educatori in servizio ogni mattina, dal lunedì al venerdì.

Cifre da record per il Summer Campus 2024, l’edizione del decennale che ha toccato livelli di partecipazione mai registratisi prima, con un numero totale di iscrizioni arrivato a 313 (fra piccoli e grandi).

Venerdì scorso la cena di saluto per il gruppo dei più piccoli, cui hanno partecipato – fra genitori e bambini – circa 140 persone presso gli spazi dell’oratorio Don Orione.

E’ sceso così il sipario su un grande e importante progetto di socializzazione e divertimento portato avanti dalle società sportive cittadine con il sostegno del Comune.

In precedenza il gruppo dei più grandi (dalla quarta della Primaria in su) aveva terminato il proprio percorso con l’ormai classico “Campus sotto le stelle” a Serralta: prima la cena assieme ai genitori nel campo sportivo della frazione, poi la notte in tenda al chiaro di luna.

Inoltre, l’edizione 2024 è finita per i più grandi addirittura con la messa in scena di un musical al teatro Feronia.

Tantissime le attività organizzate: sport vari, giochi, laboratori, balli, uscite in piscina e altri momenti ludici sia negli impianti sportivi, sia in città.