Promozione: Gregory Pierantoni è il nuovo allenatore della Settempeda

La Settempeda comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Gregory Pierantoni. Il nuovo mister biancorosso è dunque l’allenatore originario di Corridonia che da pochi giorni ha lasciato la Vigor Montecosaro e che quindi era libero di scegliersi la nuova destinazione. Situazione che la dirigenza biancorossa ha subito colto assicurandosi uno dei migliori allenatori in circolazione. Competenza, esperienza e carisma. Sono questi alcuni dei tratti distintivi di Pierantoni che ha saputo mettere in mostra nelle ultime stagioni con i giallorossi di Montecosaro ottenendo risultati importanti(due promozioni ottenute).

In precedenza c’è un lungo elenco di squadre dove Pierantoni ha militato e in tutte le categorie: Amatori Corridonia, Urbisalviense, Tolentino (Juniores), United Civitanova, Pollenza, Sangiustese, Cluentina fino ad arrivare alla più recente, lunga e piena di soddisfazioni (quasi sette anni), quella appunto con la Vigor. Adesso per Pierantoni inizia questa nuova avventura a San Severino e la società dà il benvenuto al tecnico augurandogli un buon lavoro.

r. p.