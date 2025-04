Pallavolo: Ludovico Giuliani vince in Puglia la Coppa Italia di serie B

Ludovico Giuliani ha vinto la Coppa Italia di serie B maschile di pallavolo con la maglia della Green Volley Galatone. Quella della formazione pugliese è stata una “due giorni” perfetta perché, prima ha battuto in semifinale per 3-1 la Tmb Monselice, poi ha superato in finale – con lo stesso punteggio – la Codyeco Lupi Santacroce.

La final four è stata disputata a Fasano.

Ludovico Giuliani, che gioca come schiacciatore, ha realizzato ben 18 punti in finale, risultando uno dei migliori in campo.

Ecco una sua intervista: https://www.youtube.com/watch?v=7sFw42G50Mc