Il sindaco Rosa Piermattei: “Il pontificato di Papa Francesco è stato un faro di speranza”

Con profonda commozione e dolore anche la Città di San Severino si unisce al lutto universale per la scomparsa di Papa Francesco. “Il suo pontificato ha rappresentato un faro di speranza, umanità e vicinanza per milioni di persone nel mondo, e per la comunità settempedana ha avuto un significato particolarmente toccante. Ricordo ancora con emozione il 16 giugno 2019 quando, durante la sua visita alle zone terremotate dell’Arcidiocesi – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei – il Santo Padre sorvolò la nostra città in elicottero, impartendo una benedizione dall’alto. Quel gesto simbolico fu per noi un segno tangibile della sua vicinanza e del suo affetto in un momento di grande difficoltà”.

Il primo cittadino settempedano ha incontrato il pontefice in diverse occasioni ufficiali in Vaticano. “La sua umiltà, la sua capacità di ascolto e la sua profonda empatia mi hanno sempre colpito profondamente. Sono stati incontri che hanno lasciato un segno indelebile nel mio cuore e in quello di tutta la comunità settempedana”.

Papa Francesco ha incarnato i valori più alti del Vangelo: l’amore per i poveri, l’attenzione per gli ultimi, la cura per il creato e la promozione della pace. La sua guida spirituale ha ispirato e continuerà a ispirare generazioni di fedeli e non solo.

“In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo in preghiera e riflessione, ricordando le parole e gli insegnamenti del Santo Padre. La sua eredità spirituale e morale – conclude il sindaco Piermattei – continuerà a vivere nei nostri cuori e nelle nostre azioni quotidiane”.