Settempeda: 146 ragazzi del settore giovanile al “Trofeo Adriatico” di Rimini

La riviera romagnola ha accolto i 146 giovani calciatori del settore giovanile della Settempeda che sono arrivati a Rimini per prendere parte al “Trofeo Adriatico”, torneo internazionale di calcio che vanta ormai oltre trenta anni di attività (prima edizione 1988). Il foltissimo gruppo biancorosso, di cui fanno parte anche i genitori dei ragazzi, è accompagnato nella bella città adriatica da istruttori, dirigenti e tecnici con in testa Saverio Federici, uno dei promotori della partecipazione insieme al dirigente Federico Cardorani.

A Rimini e in altre località limitrofe si svolgono le numerosissime partite in calendario (180 le squadre partecipanti, provenienti da diversi paesi europei) che andranno avanti fino a lunedì, giorno di Pasquetta, e che vedono impegnate varie formazioni biancorosse: Pulcini (2014 e 2015), Esordienti (2012 e 2013), Giovanissimi (under 15) e Allievi (under 17).

Sono di scena in pratica quasi tutte le squadre del settore giovanile della Settempeda per un evento di primo piano e unico che rappresenterà una esperienza molto importante per stare insieme, per confrontarsi con altri giovani calciatori e per vivere una tre giorni di divertimento che sicuramente rimarrà nei ricordi di tutti.

r. p.