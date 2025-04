Non c’è 2 senza 3! Mister Gentilucci porta il Cus Camerino in C2: è la sua terza promozione

Non c’è due senza tre! Il famoso adagio calza a pennello per colui che potremmo definire lo “specialista” delle promozioni in C2. Parliamo di mister Andrea Gentilucci che, dopo aver portato per due volte la Polisportiva Serralta al salto di categoria, si è ripetuto anche quest’anno sulla panchina del Cus Camerino.

La formazione del Cus, infatti, ha staccato il pass per la serie C2 battendo la Cantine Riunite e tenendo a distanza l’inseguitrice Maceratese. Al fischio finale è scattata la festa per mister Gentilucci e per i suoi ragazzi che raccolgono così i frutti di una grande stagione, vissuta sempre ai vertici del girone, con ben 14 vittorie su 22 incontri disputati e la migliore differenza reti (+30).

Il settempedano Andrea Gentilucci aveva portato per la prima volta in C2 la Polisportiva Serralta nel 2019, vincendo i play off. Poi lo scorso anno, al termine di un’altra bellissima “calvacata”, aveva vinto il campionato riportando la società nell’élite del calcetto regionale.

Se vogliamo, quella con il Cus può essere considerata un’impresa ancor più grande perché, in realtà, Camerino – dopo l’ottavo posto dello scorso torneo di serie D – non partiva con l’obiettivo di vincere il campionato, né di vivere una stagione così esaltante. Ma strada facendo mister Gentilucci ha saputo costruire un gruppo forte e coeso, trasmettendo a tutti i giocatori una mentalità vincente.