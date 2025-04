Il dialetto pungente di Pina Paparelli: “Caro Donald, ce mancavi solo tu…”

E’ in atto da giorni la “guerra mondiale” dei dazi. A scatenarla è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’Italia e l’Europa sono nel mirino degli Usa, come molti altri Paesi di ogni continente. C’è stata una “tregua”, ma i mercati e tutti noi siamo preoccupati per i futuri scenari. Non si parla d’altro in tv, sui giornali e nella “Rete”.

Il Settempedano ospita, in questo clima di inevitabile attenzione, alcune idee scaturite dalla penna, sempre ironica e sottile, di Pina Paparelli.

CE MANCAVI SOLO TU…

Che te possino presidente…

ma che cacchio c’hai in mente!

Co’ sta’ storia de li dazi

tu ce fai diventar pazzi

Alla bionda strizzi l’occhio…

poi la fai mette in ginocchio!

Co’ so’ ciuffo lungo e biondo

voli esse capo del mondo

e mostrando pure il grugno

ci vuoi stringe nel tuo pugno!

Ma lo vuoi un bel consiglio??

te lo dico come a un figlio…

Se tu vuoi esser sano…

…mangia solo cibo italiano

perché dico con certezza

che da voi è ‘na schifezza!

Tutto è confezionato…

tanto grasso e spangottato!

Sulle strade i camioncini

vendon sì… anche i panini,

ma non c’è co’ la porchetta,

solo salsa e sargicetta!

A sto’ punto diamo il via:

vuoi la guerra??? E guerra sia!

Se vuoi un piatto de lasagne

te facimo mette a piagne

e non chiede il parmigiano

….tu lo vedi da lontano.

E se vuoi un buon vino…

non insiste… non t’o dacimo!

Caro Donald… damme retta

voglio ditte na strofetta…

Larga la foglia… stretta la via,

tu magna a roba tua…

che io magno a roba mia!

Pina Paparelli