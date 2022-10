Dopo il successo dell’inaugurazione che a luglio, a San Severino, ha richiamato pubblico da tutta la regione per le due settimane di spettacoli nello chapiteau di Circo El Grito, il Sic – Stabile di innovazione circense -, il primo centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo, si avvia a una kermesse di tre appuntamenti al Feronia. La rassegna si apre sabato 22 ottobre alle ore 20.45 con una delle compagnie che ha rivoluzionato la concezione di clown in Italia, il Teatro Necessario. Nello spettacolo multidisciplinare Nuova Barberia Carloni tre clown, acrobati e musicisti – Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori – combinano arti circensi, tecniche teatrali, mimo, danza e musica.

Sul palcoscenico entriamo – anzi torniamo – in un’altra epoca, in cui le polverose barberie di provincia poste nella piazza del paese sono un luogo di ritrovo, dove c’è la musica, il caffè e gli aneddoti balzani del fidato barbiere, il quale in quel periodo si sovrappone perfino al cavadenti, cadono allora capelli e denti, il cliente esce con chioma e bocca rinnovate. Animata dai tre eleganti aspiranti barbieri e con la platea che si trasforma in una grande sala d’attesa, la barberia diventa allora un luogo dagli spazi indefiniti in cui, con ironia e virtuosismi, si gioca proprio sul tempo dell’attesa; quella del cliente mentre i barbieri ingannano il tempo cimentandosi in singolari dimostrazioni di abilità, e quella dello spettatore, pronto al peggio. Ma è anche un’attesa che mistifica una più profonda crisi di identità che ha due piani di interpretazione, giacché “essere barbieri” significa “avere un cliente”, così come “essere attori” significa “avere un pubblico”.

Lo spettacolo, adatto a tutta la famiglia, è andato in scena in più di 25 Pra cui Canada, Brasile, Nuova Caledonia, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Turchia, Cipro, Bulgaria, Israele. E la compagnia ha vinto numerosi premi non solo per le loro innegabili doti artistiche ma anche per la loro travolgente simpatia.