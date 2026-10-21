Ambra Angiolini inaugura la stagione di prosa con “La misteriosa scomparsa di W”

Il sipario del Feronia è pronto a sollevarsi su una delle stagioni di prosa più attese del territorio. Venerdì 23 ottobre, alle ore 20.45, sarà Ambra Angiolini a salire sul palcoscenico del teatro settempedano con “La misteriosa scomparsa di W”, lo straordinario testo scritto da Stefano Benni.

L’evento, nato dalla collaborazione tra il Comune e l’Amat, inaugura il cartellone 2026-2027 della stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino che, intitolato “TrasformAzioni”, punta quest’anno a esplorare il cambiamento come elemento centrale della società, dell’identità personale e delle relazioni umane.

Lo spettacolo si presenta come un “soliloquio di gruppo”, un’opera tragicomica, buffa e al tempo stesso profondamente amara, sospesa tra toni luminosi e cupi. Al centro della scena c’è V, una donna problematica e incompiuta che si mette alla ricerca di W, ossia del proprio completamento.

V si sveglia una mattina avvertendo che qualcosa nel suo sentire non torna: le promesse dell’infanzia sono state disattese e i rapporti umani si sono rivelati spesso freddi e disumani. Intorno a lei si delinea un mondo circondato da scarti, plastica e materiali inquinanti. Attraverso il tipico linguaggio comico e surreale di Stefano Benni, la protagonista affronta le contraddizioni dell’esistenza, in un racconto capace di alternare momenti di autentica ilarità e profonda commozione.

Per Ambra Angiolini si tratta di un appuntamento particolarmente significativo: l’attrice affronta il testo con una performance intensa, quasi un one woman show, segnando anche il suo debutto ufficiale alla regia. Lo spettacolo si avvale di una squadra artistica di primo piano: le composizioni sonore sono firmate da Dardust, il disegno luci è di Marco Filibeck, le scenografie sono di Chiara Modolo, arricchite dalle creazioni artistiche di Cracking Art, mentre i costumi sono di Gentucca Bini.

L’appuntamento di venerdì 23 ottobre dunque darà ufficialmente il via alla nuova stagione. Il cartellone, ideato dal direttore artistico Francesco Rapaccioni attorno al tema guida “TrasformAzioni”, proseguirà nei prossimi mesi con grandi nomi del teatro italiano, tra cui Federica Luna Vincenti, Alessio Vassallo, Lucia Poli, Giorgio Lupano, Laura Morante, Ettore Bassi, Galatea Ranzi, Davide Enìa, Ferdinando Bruni e Daniele Fedeli.

I biglietti per lo spettacolo inaugurale sono disponibili presso il botteghino del Feronia e sui circuiti di prevendita autorizzati. L’appuntamento è proposto in esclusiva regionale, in condivisione con il Teatro Nuova Fenice di Osimo.

Maria Cicconi