Quarantenni in festa a San Severino con il cuore in mano

Festa grande per il raggiungimento di una soglia storica nella vita di ogni individuo, quella degli… Anta, ma con il cuore in mano. Nei giorni scorsi i quarantenni settempedani si sono ritrovati nei locali del Circolo Acli di San Severino per festeggiare il passaggio dagli “enta” agli “anta”, un momento imperdibile tanto che uno dei festeggiati e festeggianti è giunto appositamente dalla Francia pur di non perdere l’appuntamento storico con i suoi compagni di gioventù.

La gioia e la spensieratezza del momento non hanno tuttavia fatto perdere di vista la triste cronaca cittadina, né tanto meno sbiadire il ricordo di persone care.

I quarantenni settempedani hanno osservato un minuto di raccoglimento per ricordare in un momento carico di significato e di affetto il giovane Stefano Marrese, scomparso pochi giorni prima in un tragico incidente stradale. Hanno inoltre fatto una donazione all’Associazione umanitaria “Sorrisi per l’Etiopia”, in cui svolge un ruolo nevralgico Vincenza Costantini, mamma di Cristina Scuriatti, quest’ultima morta in un altro terribile incidente stradale in cui persero la vita tre giovani di San Severino, alle porte della città, nel 2006.

Anche Cristina avrebbe compiuto quarant’anni nel 2026 ed i suoi coetanei non l’hanno mai dimenticata.

Lu.Mus.