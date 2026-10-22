“GoFundMe”: assieme a Pietro verso nuove salite

Siamo la famiglia di Pietro Pavoni. Questa raccolta fondi è organizzata e gestita direttamente dalla sua famiglia: dalla moglie Carolina Anahí Vicentini e dai loro tre figli.

Chi conosce il mondo del ciclismo ricorda Pietro con la maglia azzurra della Nazionale ai Campionati del mondo di ciclocross di Pontchâteau, nel 2004. Pietro ha sempre affrontato salite e ostacoli con una grinta straordinaria.

Recentemente, un gravissimo incidente in bicicletta gli ha causato una lesione midollare con conseguente tetraplegia.

Nonostante la diagnosi, la determinazione di Pietro e lo spirito della nostra famiglia non sono cambiati. Con l’ironia e la forza che ci contraddistinguono, siamo pronti ad affrontare questa nuova realtà e a fare tutto il possibile per garantire a Pietro e ai nostri tre figli una vita piena, autonoma e dinamica.

Come utilizzeremo i fondi raccolti

Le spese necessarie per affrontare questa complessa disabilità e riorganizzare la nostra quotidianità sono straordinarie. Il vostro sostegno ci aiuterà a sostenere:

* Riabilitazione neurologica avanzata: cicli continuativi di terapia per favorire ogni possibile progresso.

* Interventi chirurgici e trasferte: viaggi, logistica e spese legate ai futuri trattamenti.

* Veicolo accessibile: acquisto e adattamento di un mezzo che permetta a tutta la famiglia di viaggiare insieme.

* Autonomia domestica: abbattimento delle barriere architettoniche in casa e acquisto delle attrezzature necessarie a una persona con tetraplegia, spesso non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Questa raccolta nasce per rispondere alle esigenze concrete di Pietro e del suo nucleo familiare ed è gestita direttamente dalla sua famiglia.

Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno sostenerci in questo percorso.

https://gofund.me/d48cc1a5c