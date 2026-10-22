Inchiesta post sisma, FdI: “Acquaroli parte lesa”. Unicam: “Fiducia nella magistratura”

L’inchiesta «Ricostruzione» scuote la politica marchigiana e apre un nuovo fronte di tensione tra maggioranza e opposizioni. Il gruppo consiliare regionale di FdI sostiene che il presidente Francesco Acquaroli sia «parte lesa» nella vicenda. Il partito afferma che dalle comunicazioni della Procura emergerebbe l’estraneità del presidente e della Giunta ai fatti contestati e che l’ex capo di gabinetto Fabio Pistarelli, uno degli arrestati, avrebbe agito per conto proprio.

FdI dichiara inoltre piena fiducia nella magistratura, senza «sconti né protezioni legate all’appartenenza politica», e contesta quello che considera un tentativo di trasformare un’indagine su condotte individuali in un processo politico al governatore. Il gruppo chiede infine alle opposizioni di mantenere lo stesso rispetto della presunzione d’innocenza che, a suo dire, era stato riservato al candidato del centrosinistra alle precedenti elezioni regionali.

Da parte sua il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, è intervenuto con un video sui social, dichiarando di aver vissuto la giornata prima con incredulità e poi con amarezza e delusione.

Acquaroli ha affermato che, se le contestazioni nei confronti del suo ex capo di gabinetto saranno confermate in sede giudiziaria, si potrà parlare di un «tradimento» nei confronti della comunità marchigiana, in particolare delle popolazioni colpite dal terremoto, ma anche nei confronti di lui stesso che aveva scelto Pistarelli come collaboratore all’inizio del mandato, nel 2020.

Unicam: «Fiducia nella magistratura, legalità principio fondante»

Nel quadro dell’inchiesta, che riguarda anche appalti banditi dall’Università di Camerino, l’ateneo camerte ha espresso fiducia nell’operato della magistratura e ribadito i principi che guidano la propria attività amministrativa.

Unicam richiama in particolare la centralità di «legalità, trasparenza e correttezza amministrativa», definiti principi fondanti e punti di riferimento essenziali per tutte le attività dell’istituzione. L’ateneo conferma così la propria attenzione alla correttezza delle procedure e al rispetto delle regole, mentre gli accertamenti giudiziari dovranno chiarire i singoli fatti e le eventuali responsabilità.