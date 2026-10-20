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Cordoglio per la scomparsa della signora Lucia Lancioni, aveva fondato insieme al martio la Lombardelli Confezioni
Cordoglio per la scomparsa della signora Lucia Lancioni, aveva fondato insieme al martio la Lombardelli Confezioni

Cordoglio per la morte di Lucia Lancioni: aveva fondato col marito la Lombardelli Confezioni

in Cronaca 20 Ottobre 2026 261 Visite

È scomparsa Lucia Lancioni, stimata imprenditrice che ha fondato col marito Annino l’azienda “Lombardelli Confezioni”, realtà di riferimento nel settore dell’abbigliamento e della lavorazione per conto terzi, legata ai nomi più importanti della moda italiana e internazionale.

Con la sua scomparsa, San Severino perde una protagonista della propria storia industriale ed economica, una donna che ha saputo contribuire alla crescita del territorio attraverso il lavoro, la passione e una straordinaria dedizione all’impresa e alla famiglia.

Insieme al marito Annino, Lucia Lancioni aveva costruito negli anni un’azienda d’eccellenza, affermatasi ben oltre i confini locali grazie alla qualità del lavoro e alla capacità di rispondere alle esigenze di importanti firme della moda. Una storia imprenditoriale fatta di impegno quotidiano, sacrifici e competenza, che ha lasciato un segno significativo nel tessuto produttivo settempedano.

Anche dopo aver lasciato l’attività quotidiana, il legame con l’azienda non si era mai interrotto. Fino a pochi anni fa, infatti, ogni volta che ne aveva la possibilità, amava tornare nei reparti e salutare il personale, seguendo da vicino l’andamento del lavoro. Un gesto che raccontava il suo attaccamento a quella realtà costruita con tanta dedizione e il rapporto umano che aveva saputo mantenere con chi ne faceva parte.

I valori trasmessi da Lucia e Annino continuano oggi a vivere attraverso l’impegno dei figli Roberto, Giuseppe e Alessandro, che portano avanti una storia familiare e imprenditoriale profondamente legata alla città.

Alle famiglie Lancioni e Lombardelli sono giunte le condoglianze del sindaco Rosa Piermattei e dell’Amministrazione comunale che si sono stretti con affetto e commozione ai congiunti e a quanti hanno conosciuto e apprezzato la signora Lucia.

Il primo cittadino, interpretando il sentimento dell’intera comunità, ha espresso vicinanza ai suoi cari, ricordando le qualità umane, la laboriosità e la generosità di un’imprenditrice che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia economica e sociale di San Severino.

I funerali sono stati celebrati oggi, martedì 20 ottobre, nella chiesa di San Domenico.

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