Cordoglio per la morte di Lucia Lancioni: aveva fondato col marito la Lombardelli Confezioni

È scomparsa Lucia Lancioni, stimata imprenditrice che ha fondato col marito Annino l’azienda “Lombardelli Confezioni”, realtà di riferimento nel settore dell’abbigliamento e della lavorazione per conto terzi, legata ai nomi più importanti della moda italiana e internazionale.

Con la sua scomparsa, San Severino perde una protagonista della propria storia industriale ed economica, una donna che ha saputo contribuire alla crescita del territorio attraverso il lavoro, la passione e una straordinaria dedizione all’impresa e alla famiglia.

Insieme al marito Annino, Lucia Lancioni aveva costruito negli anni un’azienda d’eccellenza, affermatasi ben oltre i confini locali grazie alla qualità del lavoro e alla capacità di rispondere alle esigenze di importanti firme della moda. Una storia imprenditoriale fatta di impegno quotidiano, sacrifici e competenza, che ha lasciato un segno significativo nel tessuto produttivo settempedano.

Anche dopo aver lasciato l’attività quotidiana, il legame con l’azienda non si era mai interrotto. Fino a pochi anni fa, infatti, ogni volta che ne aveva la possibilità, amava tornare nei reparti e salutare il personale, seguendo da vicino l’andamento del lavoro. Un gesto che raccontava il suo attaccamento a quella realtà costruita con tanta dedizione e il rapporto umano che aveva saputo mantenere con chi ne faceva parte.

I valori trasmessi da Lucia e Annino continuano oggi a vivere attraverso l’impegno dei figli Roberto, Giuseppe e Alessandro, che portano avanti una storia familiare e imprenditoriale profondamente legata alla città.

Alle famiglie Lancioni e Lombardelli sono giunte le condoglianze del sindaco Rosa Piermattei e dell’Amministrazione comunale che si sono stretti con affetto e commozione ai congiunti e a quanti hanno conosciuto e apprezzato la signora Lucia.

Il primo cittadino, interpretando il sentimento dell’intera comunità, ha espresso vicinanza ai suoi cari, ricordando le qualità umane, la laboriosità e la generosità di un’imprenditrice che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia economica e sociale di San Severino.

I funerali sono stati celebrati oggi, martedì 20 ottobre, nella chiesa di San Domenico.