Calcio, al lavoro anche il Serralta neopromosso in Seconda categoria

Lavoro intenso fisico ed atletico, tanta corsa e prove tattiche. Questo il menù che è stato servito da mister Masciani e dal suo vice Elisei ai giocatori del Serralta che si sono ritrovati per l’inizio della preparazione. Allenamenti che hanno visto concludersi la prima settimana svoltasi nella “casa” dei gialloblù, ovvero il campo sportivo “Palazzesi” sito nella frazione di San Severino e le prime impressioni sono buone.

L’impegno da parte di tutti è stato al massimo ed il gruppo, sostanzialmente rimasto lo stesso della promozione in Seconda Categoria anche se sono arrivati alcuni innesti per rifinire la rosa, sta rispondendo al meglio e sembra ci siano le basi idali per creare il giusto spirito di squadra che è stato uno dei principali punti di forza della scorsa stagione.

Il lavoro ovviamente per lo staff tecnico non manca e ci vorrà un po’ di tempo per amalgamare al meglio vecchi e nuovi, ma non è certo una sorpresa e tutti in casa gialloblù erano consapevoli di ciò e servirà pazienza e tempo per vedere una squadra pronta e formata anche perché la rosa è composta da molti giovani, alcuni dei quali alla prima volta nel torneo di Seconda.

A conclusione della settimana di preparazione c’è stato l’allenamento congiunto con la juniores del Camerino-Castelraimondo, test che ha mostrato alcune cose positive (fra le quali individualità interessanti e valide) e alcune da sistemare. Il Serralta si è imposto per 3-1 grazie alle reti di Rapaccioni, Gega e Pietrani.

Prossimo impegno (sabato 31 agosto), che cadrà dopo altri sette giorni di lavoro, in trasferta sul campo del Montecassiano, formazione di Prima Categoria.

