Settempeda, sabato 17 agosto amichevole di lusso contro l’Ancona

Il precampionato della Settempeda si arricchisce con un test stimolante e di prestigio. Oltre a quello con la Maceratese, previsto per il 22 agosto (al Soverchia ore 18), ecco che la società biancorossa ha raggiunto un accordo per il giorno 17 agosto per ospitare, sempre al Soverchia, l’Ancona Calcio, squadra che sarà protagonista in serie D. Anche in questo caso il calcio di inizio sarà alle ore 18.

Match questo che rappresenta il primo dei quattro che il gruppo biancorosso sosterrà dopo il Ferragosto nel giro di una settimana (dal 17 al 24: gli altri due con il Moie Vallesina, in trasferta, il 10 agosto e contro il Sassoferrato Genga a San Severino il 24 agosto) periodo che riserverà alla truppa biancorossa una serie di impegni ravvicinati probanti, ma sicuramente utili per avvicinarsi al meglio agli impegni ufficiali, in primis l’inizio del campionato (7 settembre) per il quale c’è attesa per la composizione del girone (sembra certo quello B) e del calendario.

Insomma, un periodo con tante prove in campo e in partita voluto da mister Ciattaglia per impegnare a fondo la squadra (peraltro molto rinnovata e dunque bisognosa di giocare per assimilare movimenti e creare la giusta intesa ed amalgama) ed i giocatori stessi i quali avranno modo di rifinire la condizione oltre che “testarsi” in campo contro avversari di livello.

Roberto Pellegrino