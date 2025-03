Domenica il Giubileo dell’unità pastorale nella chiesa di San Giuseppe

Domenica 30 marzo è in programma il Giubileo dell’unità pastorale. Alle ore 18 i fedeli si raduneranno in piazza e poi entreranno in processione nella chiesa giubilare di San Giuseppe, dove alle 18.30 sarà celebrata la messa dai sacerdoti della città.

Questo appuntamento è stato preceduto, domenica 16 marzo, dalla celebrazione giubilare delle parrocchie di campagna, sempre nella chiesa di San Giuseppe. Pure in quel caso la cerimonia è stata preceduta da una processione partita dall’ingresso della Chiesa della Misericordia (Torre dell’Orologio), che ha attraversato la Piazza.

Erano presenti i fedeli e i rappresentanti delle frazioni di campagna, i quali hanno fatto sentire il territorio del nostro Comune unito in questo momento di raccoglimento per il Giubileo, risvegliando il sentimento delle tradizioni di un tempo.

In modo particolare si è notato il grande impegno della comunità parrocchiale di Cesolo, a partire dai bambini più piccoli fino ai ragazzi del catechismo che, con il coro parrocchiale, hanno poi animato la funzione religiosa.

Un grazie ai genitori dei ragazzi, sempre disponibili ad accompagnarli, e alle consorelle della Confraternita Madonna Addolorata.

La celebrazione giubilare è stata guidata da don Noè coadiuvato dal diacono Carlos, ai quali va il ringraziamento dei rappresentanti delle varie parrocchie di campagna.

Fiorino Luciani