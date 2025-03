Volley, la Sios Novavetro vince 3-1 in casa del Real Bottega

La Sios Novavetro è tornata con tre punti in tasca dalla trasferta in casa della Battistelli Real Bottega. Punti che valgono oro perché l’avversario di turno era una diretta concorrente per la permanenza nel campionato di serie B.

La gara è terminata 3-1 per i settempedani del coach Pasquali.

Il primo set è stato giocato punto, ma alla fine è la Sios Novavetro a dare la zampata vincente vincendo ai vantaggi (27-25).

Il secondo parziale è un monologo dei ragazzi di coach Pasquali, bravi a imporsi per 25-20.

Nella terza frazione di gioco, tuttavia, i padroni di casa sono riusciti a chiudere sul 25-17 e ad accorciare così le distanze

Infine, nel quarto set, quando i giochi sembrano fatti in favore della Sios Novavetro, i ragazzi di San Severino si sono fatti annullare tre match ball. Però, a differenza della settimana precedente, sono stati comunque bravi a mantenere la calma e la lucidità necessarie per chiudere la partita ai vantaggi (29-27).

Una vittoria maturata grazie a un grande spirito di squadra e grazie al contributo di tutti.

Questa la classifica aggiornata:

LA NEF RE SALMONE ANCONA punti 48

SAB GROUP RUBICONE punti 45

PALLAVOLO SABINI ANCONA punti 33

NOVA VOLLEY LORETO punti 32

PAOLONI MACERATA punti 32

PROMOPHARMA SAN MARINO punti 32

SIR ITS UMBRIA ACADEMY PERUGIA punti 30

QUERZOLI VOLLEY FORLÌ punti 26

SIOS NOVAVETRO punti 22

GAME T-TRADE GROUP ANCONA punti 20

BATTISTELLI REAL BOTTEGA punti 19

MONTORIO VOLLEY punti 19

PRIME CLEANING RICCIONE punti 14

ROMAGNA BANCA BELLARIA punti 3