Luca Maria Cristini premiato per i 25 anni di iscrizione all’Ordine dei giornalisti

L’Ordine dei giornalisti delle Marche si è riunito sabato scorso, 8 marzo, a Fermo per l’assemblea annuale degli iscritti. In una delle sale del Fermo Forum, in occasione di “Tipicità”, si è parlato di donne e dell’informazione di oggi.

Al termine dei lavori assembleari sono stati premiati con la medaglia dell’Ordine i giornalisti iscritti da più tempo. Fra loro il settempedano Luca Maria Cristini, architetto di professione, nonché pubblicista ormai da 25 anni.

Un bel traguardo per Luca, proprio alla vigilia di una sua nuova pubblicazione: la guida “Elcito, il piccolo Tibet delle Marche”. Il volume sarà presentato per la prima volta sabato 22 marzo ad Ancona, presso la Mole Vanvitelliana, nell’ambito del “Salone dell’editoria Marche”.

A consegnare l’attestato e la medaglia dell’Ordine a Luca Maria Cristini è stato il giornalista Luca Romagnoli, consigliere nazionale dell’Odg.

All’apertura dell’assemblea dei giornalisti marchigiani è intervenuto, fra gli altri, il prefetto D’Alascio, il quale ha invitato la stampa a dare enfasi alla bellezza dei territori e alle persone. Poi hanno portato il loro contributo i rappresentanti dei sindacati dei giornalisti Sigim e Figec, che hanno offerto una panoramica sulle difficoltà del settore. Molto atteso l’intervento dell’ospite d’onore Agnese Pini, in collegamento “da remoto”. La direttrice de “il Resto del Carlino”, “La Nazione” e “Il Giorno”, è stata introdotta da Franco Elisei, presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche.