8 Marzo: l’energia di Cristina Marcucci tra famiglia, lavoro e impegno nel sociale

“Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”. Sono queste le parole di una grande poetessa, attrice e ballerina statunitense Maya Angelou che, nei tempi in cui era ancora in vita, ha trasmesso a tutti noi attraverso il suo pensiero importanti principi come ad esempio la forza e l’unione nei confronti della figura femminile.

Anche a San Severino abbiamo molte donne che, giorno dopo giorno, si impegnano con personalità e una di loro è Cristina Marcucci, presidente dell’associazione di volontariato “Help salute e famiglia” che, da diversi anni oramai, promuove eventi, iniziative e progetti su diverse tematiche: dall’educazione alimentare a quella verso il digitale, dalla sensibilizzazione contro il bullismo a quella contro la violenza sulle donne, dal rapporto tra genitori e figli ai laboratori di giochi per bambini, dai progetti nelle scuole alle iniziative di solidarietà per le famiglie in difficoltà.

Moglie, lavoratrice, volontaria, Cristina Marcucci è sempre pronta a impegnarsi al meglio nelle sue attività…

“Diciamo che, ogni mattina quando mi sveglio, non mi sento mai arrivata, non mi sento nella condizione di poter dire di aver già imparato tutto dalla vita. In tanti mi chiedono come io faccia a fare tante cose, dove io trovi la costanza, la pazienza, l’entusiasmo per realizzarle tutte. Forse è proprio questo il mio segreto, non sentirmi mai totalmente all’altezza. Infatti, credo che si possa trovare sempre qualcosa di nuovo, dietro l’angolo, da poter conoscere, da cui poter prendere spunto, per crescere al meglio. Fondamentalmente non sento di poter imparare solo dagli ospiti che invito agli incontri di volontariato oppure dal mio datore di lavoro. Mi rendo conto che, passo dopo passo, hanno la possibilità di insegnarmi qualcosa anche i miei figli, i miei colleghi di lavoro, le volontarie della nostra associazione. Paradossalmente anche le persone che, per caso, incontro per strada”.

Come vive l’8 Marzo?

“Help significa aiuto ma simboleggia per me anche il tema della famiglia, della crescita e della socializzazione. La festa della donna rappresenta un augurio a tutte le donne, affinché possiamo sempre trovare la forza di reagire alle avversità che incontriamo nella vita e affinché possiamo sempre vedere la luce in fondo al tunnel, cioè quel pizzico di gioia nei confronti della vita”.

Il nostro auspicio, oggi, 8 Marzo, è che la donna possa essere considerata da chiunque come una figura alla pari dell’uomo, al passo con i tempi, ricordata per le sue qualità e non come lo specchio riflesso di qualcun altro, in una società in cui la sua intelligenza e la sua caparbietà non siano messe in secondo piano rispetto alla sua estetica, in cui i principi di rispetto e uguaglianza regnino sovrani.

Maria Cicconi