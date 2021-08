Ciclismo: Mery e Gianfilippo insieme sul podio regionale

Compagni nella vita, compagni di squadra nello sport di cui condividono la passione: il ciclismo. E insieme sul podio del campionato regionale su strada, organizzato a Petritoli dalla Federazione. Parliamo di Gianfilippo Raimondi e Mery Guerrini, entrambi settempedani; lui discendente dalla nobile famiglia Collio, lei ventottenne geometra di professione. Corrono per il Team “Co.Bo. Pavoni” di San Severino, squadra capitanata dai noti gemelli Pietro e Paolo Pavoni. Al “Regionale”, Mery ha ottenuto il secondo posto, mentre Gianfilippo è salito sul terzo gradino del podio. Due risultati di prestigio, centrati nelle rispettive categorie, che, se da un lato confermano la progressione agonistica di Raimondi, non nuovo a successi del genere nella M4 di ciclocross, dall’altro pongono alla ribalta regionale l’atleta Guerrini, che ha cominciato a sfidare il mondo sui pedali solo da pochi mesi. “Seguendo Gianfilippo nelle sue gare mi sono appassionata anch’io – racconta Mery – e così a gennaio ho iniziato ad allenarmi con lui, fino a debuttare in una corsa ufficiale lo scorso giugno. Prima ho partecipato alla Gran fondo dei Sibillini, dove sono arrivata decima; poi ho affrontato la ‘Terre dei Varano’, giungendo undicesima. Infine, il podio al campionato regionale. Il mio obiettivo è quello di proseguire con le tradizionali ‘gran fondo’ e, al tempo stesso, di arrivare in autunno a prendere parte alle manifestazioni di ciclocross. Mi sto allenando con Gianfilippo e non vedo l’ora di misurarmi su questa specialità”.