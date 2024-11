Basket: “giornata-no” per la Climacalor sul campo del Pedaso (96-54)

Il prologo di un match stregato lo si è avuto nell’ultima seduta di allenamento, quando coach Campetella ha visto cadere, vittima della jella, tre importanti perdine una dopo l’altra: Ortenzi per una distorsione alla caviglia, Della Rocca per un profondo taglio al sopracciglio e Belli per un problema muscolare. Ed a Pedaso dal prologo si è passati nel volgere di appena dieci minuti effettivi di gara all’epilogo, poiché il quintetto biancorosso non è riuscito ad entrare in partita. Quando si chiude al primo intervallo corto sotto di 24 lunghezze, avendo realizzato la miseria di 3 punti, tutto diventa maledettamente complicato. La Climacalor ha reagito prima del riposo, impattando il secondo periodo (18-18), ma al ritorno dall’intervallo lungo la musica non è cambiata. Pedaso in cattedra e biancorossi a rincorrere vanamente. Alla fine gap… siberiano: -42. «Abbiamo sofferto molto la loro fisicità – è il commento del diesse Gabriel Cingolani -, siamo stati molto imprecisi nelle conclusioni, sia dalla distanza che da sotto, ci è mancata l’energia degli assenti per infortunio ma potevamo decisamente fare molto di più anche con gli effettivi a disposizione pur contro una squadra attrezzata per il salto di categoria. L’unica nota positiva è il ritorno di capitan Andrea Cruciani che ha raccolto il nostro grido d’aiuto per l’infermeria piena ed è sceso sul parquet per darci una mano, praticamente digiuno di allenamenti. Per lui alla fine anche 8 punti». Ora giunge propizia la pausa di una settimana per recuperare gli infortunati e per voltare subito pagina. Appuntamento a venerdì 29 novembre, con la Vigor Matelica, al palas Ciarapica, da dove alle 21.45 si ripartirà da… 0-0.

PALLACANESTRO PEDASO-CLIMACALOR 96-54

PEDASO: Sagripanti 14, Verdecchia 9, Confaloni 3, Attili 26, Di Angilla 3, Brahimaj 8, Ndour 4, Caporale, Stampatori 14, Colasanti, Cappella 15.

CLIMACALOR: Magnatti, Cruciani 8, Severini 10, Potenza 8, Uncini, Corvatta 9, Tiranti 12, Pettinari ne, Vissani 4, Sorci, Cantani ne, Strappaveccia 3. All. Campetella

Parziali: 27-3, 18-18, 23-15, 28-18; progressivi: 27-3, 45-21, 68-36, 96-54; usciti per 5 falli Ndour e Stampatori (Pedaso).

Luca Muscolini