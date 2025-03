La Settempeda cala il tris contro la Palmense e torna a correre per i play off

La Settempeda torna alla vittoria dopo cinque turni di astinenza e lo fa in casa (non accadeva da quasi due mesi) superando con un’ottima prestazione la Palmense arrivata al Soverchia forte del secondo posto in classifica. Bella prova dei biancorossi sotto ogni punto di vista che ha prodotto un largo e meritato successo costruito in particolare dai tre attaccanti (tutti a bersaglio) e nel complesso da tutta la squadra che ha saputo trovare il pomeriggio perfetto. Con il gioco delle giornate migliori e soprattutto con atteggiamento, ritmo e voglia ideali che servono per fare bene ed ottenere il massimo, si è rivista una Settempeda convincente che ritrova tre punti importanti che permettono di accorciare su chi sta davanti e mantenere così vivo il sogno play off.

La cronaca

Dopo il pareggio di Monticelli, la Settempeda ospita la Palmense, seconda della classe. Obiettivo tornare al successo, mentre gli ospiti, in un periodo non proprio brillante,puntano a fare punti in ottica play off, obiettivo che stuzzica anche i settempedani. Mister Ciattaglia decide di variare ancora l’undici titolare lanciando in attacco Pariani che compone la coppia tutta argentina con Perez (panchina per Cappelletti, prima stagionale, e per Farroni) mentre in difesa non c’è l’infortunato Montanari, che si aggiunge a Massini e Salvatelli, ed al suo posto si rivede D’Angelo. Come secondo under invece c’è Sfrappini e così Pettinari può ripresentarsi tra i pali. Qualche cambio anche per Cardelli, tecnico ospite, che lascia fuori Frascerra e Matteo Nazziconi optando per l’ottimo Pelliccetti come prima punta che va ad affiancare Moretti. Pronti via e biancorossi subito in partita tanto che dopo appena 6’ passano in vantaggio con la premiata ditta sudamericana. Pariani sulla sinistra lotta con un avversario, conquista un bel pallone, lo mette in area dove Perez colpisce al volo gonfiando la rete. Al 12’ ancora Perez (tra i migliori insieme a Farroni ed a tutta la linea difensiva) con un’iniziativa personale va alla conclusione dal limite con rasoterra fuori di poco. Al 17’Settempeda ad un passo dal raddoppio: Quadrini da destra mette un bel cross per Perez che devia al volo verso il secondo palo dove Pariani, ad un passo dalla linea, può toccare per un gol che pare fatto ma il sinistro è incredibilmente sul fondo. Al 32’ guizzo di Nazziconi che si libera in area per poi calciare rasoterra con Pettinari sicuro nella presa a terra. Pochi istanti prima dell’intervallo ci prova Haxhiu (all’andata realizzò al 90’ la rete decisiva) con una girata di testa che costringe Pettinari alla deviazione in tuffo. Il primo tempo si chiude con la Settempeda meritatamente avanti. Il primo tentativo della ripresa è sempre di Haxhiu con un destro molto insidioso con Pettinari bravo ad allungarsi per spingere il pallone lontano. Palmense che spinge e che appare più intraprendente. La panchina biancorossa richiama Rango e mette Farroni (Perez arretra a mezzala). Il cambio premia immediatamente Ciattaglia perché Farroni, appena entrato, trova il raddoppio con una azione personale bellissima (12’): il numero 20 biancorosso cattura palla a metà campo, parte verso l’area, salta in velocità con la pala incollata al piede un paio di avversari, entra in area e piazza il sinistro in corsa alla destra di Osso che non ha modo di intervenire. Una vera prodezza che vale per Farroni l’ottavo centro stagionale e per la Settempeda il doppio vantaggio. A metà della frazione la Palmense si avvicina alla rete. Cross dal fondo di sinistra di Gregonelli che giunge sul palo più vicino per la girata di testa di Pelliccetti che centra un clamoroso palo. Intorno alla mezzora rispondono i locali con D’angelo che trova il passaggio giusto per Perez che davanti alla porta gira di testa mettendo però largo. A dieci dal termine la Settempeda chiude i conti con un’altra manovra spettacolare. Quadrini parte da centrocampo spostato a destra, va via in dribbling, accelera per poi servire verso sinistra Farroni che arriva davanti al portiere e invece di calciare sceglie di “regalare” il gol a Pariani che tutto solo controlla agevolmente ed appoggia nella porta vuota il più facile dei gol. Gli ultimi minuti del match sono di pura accademia e servono per far entrare alcuni ragazzi giovani (nei locali si vedono Eugeni e Alessandro Staffolani) e in pratica non accade più nulla a parte la vittoria della Settempeda che torna giustamente a festeggiare.

SETTEMPEDA-PALMENSE 3-0

RETI: 6’ Perez, 57’ Farroni, 79’ Pariani

SETTEMPEDA: Pettinari, D’Angelo (86’ Eugeni), Palazzetti, Pagliari, Mulinari, Dolciotti, Quadrini, Rango (54’ Farroni), Pariani (82’ Cappelletti), Perez, Sfrappini (88’ Staffolani Alessandro). A disp. Bartoloni, Boldrini, Ceci, Sigismondi, Staffolani Edoardo. All. Ciattaglia

PALMENSE: Osso, Goxhaj (62’ Compieta), Gregonelli (80’ Pierangeli), Petruzzelli (58’ Nazziconi Matteo) , Capodacqua, Finucci, Fuglini (75’ Del Rosso), Haxhiu, Pelliccetti, Nazziconi, Moretti (62’ Frascerra). A disp. Iommi, Ferri, Cingolani, Basili. All. Cardelli

ARBITRO: Alfonsi di San Benedetto. Assistenti: Persichini di Macerata e Ilaria Zarletti di San Benedetto

NOTE: ammoniti Fuglini, Rango, Petruzzelli, Finucci. Angoli: 1-4. Recupero: pt 2’; st 3’

Roberto Pellegrino