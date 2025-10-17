Il Motoclub Settempedano organizza domenica 19 l’October Moto Meeting

Il Motoclub Settempedano scalda i motori e si prepara agli ultimi eventi spettacolo di questo 2025. Il presidente Danilo Marasca, insieme al vicepresidente Alessandro Fruganti e a tutto il team del crossodromo comunale San Pacifico, ha ufficializzato il calendario delle sue prossime iniziative sportive e sociali. L’obiettivo è promuovere l’attività motoristica sul territorio e incentivare l’avviamento del settore giovanile.

Gli eventi, patrocinati dal Comune, vedono l’associazione coinvolta in motoraduni, allenamenti collettivi e corsi di avviamento per i baby piloti.

Il programma

Domenica 19 ottobre “October Moto Meeting”, primo motoraduno che unirà moto stradali e un percorso dedicato a moto enduro e maxienduro. Entrambi i percorsi prenderanno il via dal crossdromo San Pacifico e termineranno nello stesso luogo per un pranzo conviviale. Un giro sarà di enduro soft con percorso alternativo per le maxienduro, mentre l’altro sarà esclusivamente su strade asfaltate.

Domenica 9 novembre “3×3 Sociale”, allenamento collettivo della durata di 3 ore, con squadre composte da 3 piloti, che si svolgerà presso il crossdromo San Pacifico.

Infine nelle domeniche del 30 novembre, 7 dicembre, 14 dicembre e 21 dicembre “Corso primi passi”, quattro appuntamenti dedicati all’avviamento del settore giovanile. Tutti i bambini che si presenteranno al crossdromo San Pacifico avranno l’opportunità di provare le moto sotto la guida di tecnici federali.