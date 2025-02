“Sonore Lezioni Plus”: Luigi Livi svela Mozart prima del concerto della “Form”

La stagione della Form – Orchestra filarmonica marchigiana – con cinque concerti al teatro Feronia prosegue venerdì 21 febbraio con il terzo appuntamento in cartellone. Sarà la serata “Lonquich: Mozart – Beethoven”, con Alexander Lonquich alla direzione e al pianoforte: in programma capolavori di Mozart e Beethoven, tra cui la Sinfonia “Jupiter” e il Concerto per pianoforte op. 58.

Il concerto sarà preceduto da un incontro – nell’atrio della Scuola Media “Tacchi Venturi” – con il professor Luigi Livi, musicologo del Conservatorio di Pesaro, che è stato il primo relatore della recente terza edizione di “Sonore Lezioni”, il ciclo di conferenze ideato dal professor Maurizio Moscatelli per approndire diversi aspetti del mondo musicale.

Stavolta, con questa appendice – “Plus” -, le “Sonore Lezioni” parleranno di “Mozart: otto e trentadue: la prima e l’ultima Sinfonia” mettendosi dalla parte dell’ascoltatore per far capire l’opera del grande compositore austriaco.

Inizio ore 17, ingresso libero.